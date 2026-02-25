Экс-премьер Норвегии пытался совершить самоубийство из-за дела Эпштейна: его госпитализировали – медиа

Экс-премьер Норвегии Турбьерн Ягланд предположительно совершил попытку самоубийства из-за дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Сейчас политик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило норвежское издание iNyheter. Адвокат Ягланда сообщение о попытке самоубийства своего клиента отрицает и утверждает, что тот попал в больницу из-за "риска суицида".

Экс-премьер Норвегии попал в больницу из-за попытки самоубийства?

По данным "достоверного источника" iNyhete, попытку суицида Ягланд совершил на прошлой неделе – ориентировочно 17 февраля. После этого его адвокат Андерс Бросвит, по данным издания, "немедленно достиг договоренности с медиа, входящих в Норвежскую ассоциацию редакторов, и с отдельными норвежскими редакторами, что этот драматический инцидент не будет освещаться".

Источник iNyhete также утверждает, что экс-премьер находится в тяжелом состоянии.

Издание также настаивает, что, получив инсайд, связалось с адвокатом политика – и тот подтвердил информацию.

Попытку покончить с собой Ягланд якобы совершил после того, как 12 февраля ему выдвинули обвинения в грубой коррупции в связи с его близкими отношениями с Джеффри Эпштейном, а полиция провела обыски в квартирах политика в Осло и в Риссере.

Еще до выдвижения обвинений в адрес Ягланда его тогдашний адвокат анонсировал "исчерпывающее заявление по делу Эпштейна", которое якобы сделает политик – и выразил сомнения в "достоверности представленных материалов" относительно связей Ягланда с осужденным американским финансистом. Однако никакого заявления так и не было сделано.

После выдвижения обвинений политику его нынешний представитель Бросвит заявил, что Ягланд настаивает на том, чтобы прийти на допрос к следователям, расследующим дело.

Представитель Ягланда опровергает сообщения о попытке суицида экс-премьера

Сообщение о попытке суицида экс-премьера Норвегии iNyheter опубликовало утром. А под вечер издание выдало сообщение о звонке адвоката Ягланда, который отрицает, что тот пытался покончить с собой.

"Примерно в 16:00, через много часов после публикации нашей статьи, с нами связался представитель VG, который сообщил, что Бросвит отрицает информацию в iNyheter. Также сообщается, что в несколько редакций был отправлен пресс-релиз, в котором Бросуит описывает нашу публикацию как "одно из самых грубых нарушений пресс-этики, с которыми я когда-либо сталкивался", – пишет издание.

Позиция адвоката Ягланда заключается в том, что информация iNyheter о состоянии здоровья политика "не является точной", а госпитализировали его якобы из-за того, что существовала угроза, что он может попытаться совершить суицид.

"Его госпитализировали, потому что был риск. Это правда, что он госпитализирован, но это неправда, что он что-то пытался сделать", – утверждает Андерс Бросвит.

Когда же представители iNyheter поинтересовались у адвоката, почему он четко подтвердил, что Ягланд пытался покончить жизнь самоубийством, когда его прямо об этом спросили – он ответил, что "понял вопрос так, будто речь шла о риске самоубийства".

"Я сообщил, что есть обстоятельства, которые, по моему мнению, не будет обсуждать любой редактор с соблюдением пресс-этики", – цитируют Бросвита журналисты.

Суть обвинений в адрес Ягланда

Как писал Bloomberg, в середине февраля норвежский орган по борьбе с экономическими преступлениями Okokrim открыл производство в отношении Ягланда по подозрению в "особо тяжкой коррупции". Сейчас следователи выясняют, получал ли политик подарки, займы или оплаченные поездки от Эпштейна, который был осужден за сексуальные преступления.

Речь идет о том, что Ягланд и члены его семьи могли несколько раз воспользоваться частными апартаментами Эпштейна в Париже и Нью-Йорке между 2011 и 2018 годами, а такжеостанавливались на вилле Эпштейна в Палм-Бич во Флориде.

Также американский финансист мог оплатить транспортные расходы как минимум во время одной из этих поездок (для шести взрослых людей). А Ягланд якобы согласился на то, чтобы Эпштейн оплатил расходы на дорогу и проживание в отеле в Карибском бассейне для шести взрослых (поездка не состоялась) и обращался к финансисту за помощью с банковским кредитом (правда, неизвестно, получил ли политик такую помощь).

В Okokrim заявили, что считают расследование обоснованным, учитывая должности, которые Ягланд занимал в период, охватывающий "файлы Эпштейна", обнародованные недавно в США.

"Мы считаем, что есть обоснованные основания для расследования, учитывая, что он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы в течение периода, который охватывают обнародованные документы", – говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде еще тогда сообщал, что страна планирует обратиться в Комитет министров Совета Европы с предложением об отмене иммунитета Торбьерна Ягланда – и это в конце концов было сделано.

Ягланд занимал должность премьер-министра Норвегии в 1996–1997 годах, возглавлял Совет Европы в 2009–2019 годах, а также был председателем Норвежского Нобелевского комитета с 2009 по 2015 год.

Как сообщал OBOZ.UA, брата короля Чарльза ІІІ арестовали в день его рождения из-за дела Эпштейна. Об этом стало известно 19 декабря. Члену королевской семьи вменяют, что он посещал вечеринки Эпштейна в то время, когда носил титул принца и выполнял королевские обязанности.

Впоследствии стало известно, что экс-принца отпустили из полиции после 12 часов допроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!