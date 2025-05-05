Дозвониться сложнее, чем Буданову: композитор Злотник рассказал, как в 80 лет живет 'отшельник' Василий Зинкевич

Украинский композитор Александр Злотник раскрыл интересные детали о жизни 80-летнего эстрадного певца Василия Зинкевича, который в последнее время редко появляется на публике. По его словам, исполнитель всегда был довольно нелюдимой личностью, но в то же время очень любит разговаривать по телефону, особенно на темы, касающиеся искусства.

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Об этом композитор рассказал в интервью для проекта "Сніданок з 1+1". Он отметил, что несмотря на почтенный возраст, у артиста до сих пор есть отличные вокальные данные.

"Он всегда был отшельником. Но знаете, если я с ним по телефону разговариваю, то это может быть на час или два. Он любит очень долго поговорить, особенно об искусстве. Очень любит спеть. До сих пор он может напевать мелодию и голос звучит!" – поделился композитор.

Однако, по словам Александра Злотника, связаться с Василием Зинкевичем достаточно непростая задача. Он объяснил: для того чтобы пообщаться с исполнителем, сначала нужно позвонить его звукорежиссеру, потом еще кому-то, чтобы в конце концов услышать артиста. Как пошутил композитор, ему кажется, что дозвониться начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову значительно легче, чем певцу.

Стоит отметить, что Василий Зинкевич в свое время был участником ВИА "Смерічка" и группы "Світязь". Он впал в душу зрителям благодаря своему великолепному голосу, а также был отмечен со стороны государства, ведь стал почетным гражданином Луцка, имеет звание Героя Украины, Государственную премию Шевченко и собственную звезду на "Аллее звезд" в Киеве. Но, несмотря на успех, исполнитель в последнее время редко выходит в люди.

Так, например, последний раз Василий Зинкевич организовывал собственный концерт в 2021 году. Тогда выступление получило название "Скрипка грає" и состоялось в киевском "Дворце Украина". А вот в 2024 году он вышел на сцену во время юбилейного концерта Ивана Поповича и исполнил несколько песен, несмотря на плохое самочувствие. Подробнее о жизни артиста читайте в нашем материале.

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