8-летняя внучка Нины Матвиенко повторила судьбу своей мамы: как это было. Видео

Дочь легендарной артистки Нины Матвиенко, украинская певица Тоня Матвиенко, рассказала, как 8-летняя дочь повторила ее судьбу. По словам звезды, Нина Матвиенко младшая, которую назвали в честь бабушки, тяжело отреагировала на смерть близкого человека.

Видео дня

Как рассказала Антонина в шоу "ЖВЛ" в "Сніданку з 1+1", она рада, что дочь много времени проводила с бабушкой в детстве. 8-летняя Нина часто пересматривает фото с "Квіткою Душою".

"Ей тогда было семь, когда мама ушла. (Я – Ред.) просто сказала, что бабушка умерла, и с ней нужно пойти попрощаться. Ей было это очень тяжело, – поделилась исполнительница. – Я знаю, что для моей мамы это было важно".

В этом году Нина впервые спела песню своей бабушки, чтобы почтить память о ней. "Маме посмертную награду дали – "Национальная легенда Украины". Ей было страшно, конечно, но я так ей гордилась", – рассказала артистка. Знаменитость заметила, что дочь пошла по ее пути – впервые Тоня спела с матерью в возрасте 10 лет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи о романе на стороне с известным певцом: их застали в объятиях друг друга. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!