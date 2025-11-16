Эксперты раскрыли секреты молодости 63-летней 'Женщины года' Деми Мур: какие процедуры делает актриса

63-летняя американская актриса Деми Мур, которая стала обладательницей титула "Женщина года" по версии журнала Glamour, не прекращает удивлять фанатов своим непревзойденным внешним видом. После последних выходов звезды на красные дорожки складывается впечатление, будто она совсем не стареет, поэтому пластические хирурги объяснили, как ей это удается.

По словам экспертов, основными секретами молодости знаменитости является систематический уход и использование современных технологий, пишет RadarOnline. В частности, не последнюю роль, которая влияет на великолепный внешний вид актрисы, играет генетика.

Как отметила врач Тия Лью, ровного сияния кожи Деми Мур достигает, посещая сеансы фракционного лазера и RF-лифтинга. Эти процедуры стимулируют выделение коллагена и помогают бороться с морщинами. Кроме того, по словам эксперта, звезда пользуется химическими пилингами, а макияж делает только качественной косметикой.

Тия Лью также считает, что актриса могла ложиться под нож пластического хирурга. Эксперта предположила, что Деми Мур делала подтяжку бровей или лба, чтобы сделать идеальным верхний контур лица. А вот морщины на веках могла уменьшить с помощью ботокса.

Пластический хирург Масуд Саман подтвердил слова коллеги, а также предположил, что актриса могла растворить часть старых филлеров, чтобы выглядеть более натурально. Оба врача отметили, что Деми Мур тщательно относится к своей внешности и пользуется лучшими технологиями и уходом.

