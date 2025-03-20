Сестра самой красивой модели в мире Кейт Мосс растворила все филлеры и удалила татуировки на лице. Фото до и после

Младшая сводная сестра британской супермодели Кейт Мосс, которую пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самой красивой в мире, поскольку у нее симметричные черты лица, – Лотти Мосс – поразила кардинальными изменениями внешности. Девушка растворила все филлеры на своем лице и удалила татуировку под глазом, поэтому наконец-то смогла стать "сама собой".

Видео дня

Об этом 27-летняя модель рассказала на своей странице в соцсети TikTok. Она призналась, что была невероятно рада избавиться от всех инъекционных косметологических препаратов и наконец вернуться к своему естественному образу.

"У меня синяк на губе, потому что я растворила все филлеры. И я чувствую, что снова похожа сама на себя. Я действительно хочу порекомендовать людям, которые думают об инъекции, просто посмотреть на себя и убедиться, что вы потрясающие. Я растворила на своем лице все, что было раньше. У меня были филлеры в челюсти и губах, которые выглядели ужасно. Теперь это все исчезло, и я снова похожа на себя", – поделилась мыслями сестра Кейт Мосс.

По словам Лотти Мосс, она начала менять свой облик с помощью косметологических процедур, когда была слишком юной. Звезда призналась, что была бы не прочь отмотать время назад и сделать первую инъекцию в значительно старшем возрасте.

К тому же, как отметила модель, на желание кардинально изменять свое лицо влиял и довольно нелегкий жизненный период. Лотти Мосс вспомнила, что страдала от алкогольной и наркотической зависимости, а также всегда пыталась найти поддержку в других людях.

"Я просто чувствую, что стала действительно счастливой версией себя. Хотела бы я сказать себе несколько лет назад, что все пойдет к лучшему. Тогда я переживала темные времена и сталкивалась с неприятием в отношениях, но теперь все стало лучше. Я чувствую себя другим человеком и очень горжусь собой", – сказала звезда.

Стоит отметить, что татуировка на лице Лотти Мосс решила сделать в 2022 году. Она набила под глазом надпись "Lover". Тогда модель призналась, что во время тату сеанса была под хмельком.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что MamaRika увеличила губы и показала реакцию мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!