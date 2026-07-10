56-летняя Дженнифер Лопес в платье с экстремальным декольте поразила редким выходом вместе с сестрой, которую называют ее "двойником". Фото

56-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес эффектно появилась на Неделе высокой моды в Париже. Звезда посетила показ дизайнера Селии Критариоти вместе со своей младшей сестрой Линдой Лопес, которую поклонники уже давно называют "двойником" из-за поразительного внешнего сходства.

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OBOZ.UA покажет их образы. Для выхода Джей Ло выбрала смелое полупрозрачное платье, щедро расшитое бисером и блестками. Главной изюминкой образа стало экстремально глубокое декольте, которое только подчеркнуло ее подтянутую фигуру.

Из-под прозрачного наряда просвечивала кружевная подкладка, а завершила артистка образ объемной накидкой из страусиных перьев, босоножками на платформе, бриллиантовыми украшениями и небольшим клатчем цвета слоновой кости.

Не меньшего внимания удостоилась и Линда Лопес. Младшая сестра, которая надела похожий наряд, почти не сопровождает знаменитость на светских мероприятиях, поэтому их совместное появление стало настоящей неожиданностью. В E! News обратили внимание на то, насколько женщины похожи друг на друга, из-за чего Линду нередко называют "двойником" Джей Ло.

Сестры сидели в первом ряду показа коллекции осень-зима 2026 от Celia Kritharioti в парижской Galerie Vendôme. Для Лопес это был уже не первый выход в рамках Недели высокой моды, ведь она давно сотрудничает с греческим дизайнером, которая создавала для нее образы для концертов, фотосессий и красных дорожек.

Накануне ее видели в городе в куртке с перьями из коллекции Michael Kors, а также возле ателье Zuhair Murad, где она примеряла новые наряды. Кроме того, Джей Ло вместе с сестрой успела поужинать в одном из ресторанов французской столицы, также выбрав откровенный образ с глубоким вырезом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала еще один "обнаженный" образ от украинского бренда. Звезда появилась на публике в эффектном телесном костюме с имитацией татуировок и эффектом "второй кожи".

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