56-летняя Дженнифер Энистон вышла в люди с новым бойфрендом, который изменил жизнь актрисы

Голливудская звезда Дженнифер Энистон, известная по сериалу "Друзья", впервые за долгое время снова счастлива в отношениях. Актрису заметили на отдыхе в Испании с новым бойфрендом – 55-летним гипнотерапевтом и трансформационным коучем Джимом Кертисом. Пара наслаждалась временем на яхте возле Майорки, а впоследствии их все чаще видели вместе в США.

Источники People сообщают, что для актрисы эти отношения стали первыми серьезными за долгое время. Инсайдеры подчеркивают: в связи с Кертисом есть что-то особенное, ведь он помог Дженнифер открыть новые грани себя.

"Джим великолепен. Ее близкие друзья его обожают. С ним очень приятно общаться. Он излучает спокойствие и уверенность. Джен это очень нравится", – отмечает источник.

Ранее Энистон часто балансировала между многочисленными проектами и жила "на скорости 160 км/ч", однако новый партнер научил ее замедляться и больше ценить собственные достижения. По словам инсайдеров, Кертис не только поддерживает актрису, но и вдохновляет ее гордиться всем, чего она достигла. Он помог ей преодолеть привычную строгость к себе и взглянуть на жизнь с другого ракурса.

В течение августа пара несколько раз выходила в свет вместе с друзьями. В Нью-Йорке их видели на трехчасовом двойном свидании с Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой, а в Лос-Анджелесе они провели вечер в ресторане Nobu с Кортни Кокс и ее партнером Джонни Макдейдом. Совместные фото (можно посмотреть по ссылке в источнике) свидетельствуют, что влюбленные чувствуют себя рядом очень непринужденно и счастливо.

Кроме того, Кертис посетил презентацию бренда средств для волос LolaVie, который принадлежит Энистон. По словам очевидцев, он все время находился рядом, искренне улыбался и демонстрировал поддержку. Для самой актрисы это стало важным сигналом: ее новый партнер не только делит с ней личные моменты, но и активно поддерживает ее профессиональные начинания.

Несмотря на то, что их отношения длятся всего несколько месяцев и пока не имеют серьезных обязательств, близкое окружение звезды называет этот роман "очень позитивным". Энистон уже познакомила Кертиса с большинством своих ближайших друзей, что может свидетельствовать о серьезности намерений.

Для Дженнифер это новый этап в жизни после нескольких громких романов. Последний раз она состояла в браке с актером Джастином Теру, с которым развелась в 2018 году. До этого актриса была замужем за Брэдом Питтом, их союз длился с 2000 по 2005 год. Теперь звезда, которая долгое время считалась одной из главных "золотых одиночек" Голливуда, похоже, наконец-то нашла человека, рядом с которым чувствует себя спокойно и уверенно.

