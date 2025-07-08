Дженнифер Энистон подогрела слухи о романе с 'гуру любви': что известно о гипнотизере, который влюбил в себя звезду 'Друзей' с печальным прошлым

После десятилетий громких романов, мучительных разрывов и неудач в попытках стать мамой, Дженнифер Энистон, кажется, решилась снова доверить свое сердце – и на этот раз избранником актрисы может стать не голливудский коллега, а трансформационный коуч и гипнотерапевт Джим Кертис. Совместное путешествие пары на Майорку, нежная атмосфера и обоюдная активность в соцсетях вызвали настоящий шквал обсуждений среди фанатов и иностранных медиа.

Видео дня

56-летнюю звезду сериала "Друзья" сфотографировали на острове в компании Кертиса – привлекательного коуча по личностному развитию, за которым она уже давно следит в Instagram. Как пишет Daily Mail, оба прибыли на Майорку накануне празднования Дня Независимости США, а сам уикенд Дженнифер провела не только в компании нового знакомого, но и своих близких друзей: актера Джейсона Бейтмана и его жены Аманды Анки. Актриса, одетая в черную майку, шляпу с широкими полями и джинсы-клеш, выглядела счастливой и расслабленной. (Фото с отдыха звезды можно посмотреть по ссылке на источник)

Кто такой Джим Кертис и чем он очаровал Энистон

53-летний Джим Кертис называет себя "гипнореалистом" и трансформационным коучем, который помогает людям "освободиться от прошлого" и открыть сердце для новых отношений. У него – более полумиллиона подписчиков в соцсетях, где он публикует вдохновляющие цитаты, упражнения по медитации, аффирмации для исцеления после разрыва и рекомендации по "переосмыслению собственной реальности".

Энистон уже не первый год следит за ним онлайн. Еще в ноябре 2023-го она публично поставила лайк его посту, в котором говорилось о важности глубоких связей вместо одиночества. А недавно – новую публикацию Кертиса с аффирмациями для исцеления после болезненных разрывов. Более того – в мае Дженнифер даже рекомендовала его книгу Shift: Quantum Manifestation Guide в своих соцсетях. Сам Кертис ранее рассказывал, как после тяжелой болезни в молодости переосмыслил свою жизнь и начал изучать сознание, осознанность и медитацию. Именно благодаря этому, по его словам, он стал способным строить глубокие, настоящие связи.

Тропа разбитых сердец: от Питта до Теру

На протяжении трех десятилетий имя Дженнифер Энистон неизменно ассоциировалось с ее романтическими неудачами. Среди ее избранников – Чарли Шлеттер, музыкант Адам Дуритц, актеры Тейт Донован, Пол Радд, Джон Мейер, Джерард Батлер, Винс Вон, Джастин Теру. Самым громким стал брак с Брэдом Питтом, который длился с 2000 по 2005 год и завершился на фоне его отношений с Анджелиной Джоли.

После этого был стремительный роман с Джастином Теру, который завершился разводом в 2018-м. Интересно, что именно он недавно женился на 30-летней актрисе Николь Брайдон Блум. По словам инсайдеров, Дженнифер была одной из первых, кто поздравил бывшего мужа с новым браком – несмотря на то, что новость ее удивила.

"Мне не удалось стать мамой"

Но наиболее личной для Энистон всегда оставалась тема материнства. В течение многих лет общественность называла ее "эгоисткой", спекулировала на теме ее бесплодия и якобы нежелания рожать. В 2022 году Дженнифер впервые открыто рассказала о болезненном пути к материнству.

"Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Это было действительно сложно. У меня было ЭКО, я пила китайские чаи, что угодно. Я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки, сделай себе одолжение". Но сегодня я не думаю об этом, потому что уже поздно", – призналась актриса в интервью Allure.

Ее также возмущало, что вокруг ее личной жизни плелись слухи, мол, Брэд Питт ушел из-за ее бесплодия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Энистон попала в необычный инцидент во время съемок "Утреннего шоу" в Нью-Йорке. Звезду "Друзей" облили "нефтью", когда она снимала себя на смартфон, рассказывая о протесте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!