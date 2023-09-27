56-летний Венсан Кассель закрутил роман с 27-летней моделью: кто такая Нара Баптиста и почему ее называют копией Тины Кунаки

56-летний французский актер Венсан Кассель закрутил новый роман спустя 6 месяцев после того, как стало известно о его разрыве с женой, на 30 лет младшей моделью Тиной Кунаки. Новая избранница звезды оказалась поразительно похожа на его бывшую.

Хотя официальных подтверждений новому романтичному увлечению актера еще нет, все чаще поговаривают, что он влюбился в 27-летнюю австралийскую модель Нару Баптисту. OBOZREVATEL расскажет, почему их сравнивают (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подтверждением сплетен о романе служит то, что пару часто стали видеть вместе в компании общих друзей и на вечеринках, Кассель комментирует посты потенциальной избранницы, а она публикует в блоге фото с ним. В одном из комментариев француз трогательно обратился к красавице со словами, что не может ею налюбоваться.

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Поклонники знаменитостей сразу заметили, насколько участница конкурса красоты "Мисс Вселенная Австралии-2020" похожа на бывшую жену актера.

Она также имеет смуглую кожу, длинные кудри черного цвета, похожа на Тину Кунаки фигурой и стилем одежды. Кроме того, их объединяет почти идентичная разница в возрасте с актером.

Нара – тоже модель. Она является активным членом движения Black Lives Matter и борется с расовой дискриминацией. Сейчас "избранница" Касселя живет вдали от родины – в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что предыдущие отношения актера распались весной этого года. Их с Тиной Кунаки бурный роман длился 7 лет, а брак – 5 лет. Подробнее об их истории любви – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2021 году Тина Кунаки снялась для украинского журнала L'Officiel. Знаменитость позировала на обложке глянца в образе от модельера Жан-Поль Готье и японского бренда Sacai.

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