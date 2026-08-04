50-летняя певица Lama, которая выглядит вдвое моложе своего возраста, поразила сеть фотографиями с пляжа

Украинская певица Lama (Наталья Дзенкив), которой в этом году исполнилось 50 лет, поделилась редкими снимками из зарубежного отпуска и в очередной раз восхитила поклонников своей внешностью. Артистка опубликовала серию атмосферных снимков с морского побережья Греции, где позировала в откровенном черном платье-сетке, а также в легкой разноцветной пляжной тунике.

Видео дня

Под фотографиями в Instagram певица кратко написала: "Первый зарубежный отпуск за долгое время!"

На снимках Лама позирует на скалах у моря на фоне гор и вечернего неба. Для фотосессии она выбрала черное ажурное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру, а также легкий пляжный образ с полупрозрачной накидкой. Артистка оставила волосы распущенными, а макияж сделала с акцентом на глазах.

Публикация быстро собрала немало комплиментов. Ее поклонники в очередной раз отметили, что исполнительница выглядит значительно моложе своих лет. Также многие пользователи просто называли певицу красивой и восхищались ее внешностью.

"Каждый раз удивляюсь, откуда у Lama столько фотографий двадцатилетней давности в таком качестве".

"Легенда. Выглядишь очень молодо".

"Единственная и неповторимая талантливая личность, чья красота напоминает нам о нашей юности".

"Вот что делают с женщиной деньги и отсутствие детей".

Сама Лама ранее объясняла, что не считает свой молодой вид каким-то чудом. По словам артистки, главный секрет – это прежде всего генетика.

"Прежде всего это генетика. Моя мама в 73 года выглядит как девочка, и за ней бегают молодые парни. Моя телосложение такое же, как у мамы. Она у меня танцовщица, и я худенькая, маленькая", – рассказывала исполнительница.

Помимо наследственности, певица связывает свою внешность с внутренней гармонией. Она признавалась, что стала выглядеть гораздо лучше, когда почувствовала себя счастливой и в ее жизни "сложились все пазлы". Также Lama внимательно следит за питанием и ранее рассказывала, что отказалась от продуктов из муки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Lama рассказала о необычном предложении руки и сердца от возлюбленного. Оказалось, этот момент был настолько неожиданным и эмоциональным, что артистка попросила повторить его, чтобы полностью осознать происходящее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!