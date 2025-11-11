Всюду свечи, а он обнаженный: певица LAMA описала неординарное предложение руки и сердца от младшего на 17 лет возлюбленного

Украинская певица Наталья Дзенькив, известная под сценическим псевдонимом LAMA, вспомнила, как ее возлюбленный Роман сделал ей предложение руки и сердца. Оказалось, этот момент был настолько неожиданным и эмоциональным, что артистка попросила сделать "дубль два", чтобы полностью его осознать.

В интервью журналистке Алине Доротюк LAMA рассказала, что ее избранник, который на 17 лет младше, организовал для нее настоящую романтическую атмосферу.

"Я даже не ожидала. Он пригласил меня в нашу комнату. Смотрю, а вся комната в лепестках роз. И везде маленькие свечи горят, а он по центру сидит обнаженный. Он открывает кольцо, подает его, а я такая шокированная! Когда что-то такое случается, мой мозг еще не совсем осознает этот факт. Я потом говорю: "Стой, Ромка! Хорошо, классно сделал, но давай еще раз. Дубль два: я захожу в комнату, уже осознанная, чтобы я насладилась этим моментом, понимаешь?" И он сделал это еще раз", – поделилась артистка.

Несмотря на такое яркое предложение, певица призналась, что не спешит со свадьбой. По ее словам, сам процесс заключения брака ее не привлекает – еще с детства она чувствовала к этому определенную отстраненность: "Я не люблю похороны и не люблю свадьбы".

Ранее LAMA объясняла, почему не планирует выходить замуж и рожать детей. Она считает, что ее призвание – творчество, и именно в нем она реализует свой потенциал.

"Я не хочу, вот меня не тянет к этому. Я осознаю, что у меня гораздо больший потенциал в творчестве. Я до сих пор понимаю: хорошо, что я этого не сделала, потому что для этого надо иметь большой талант. Я живу так, как мне нравится. Мне комфортно, у меня больше времени на песни и музыку", – отмечала певица.

Несмотря на отсутствие желания официально узаконивать отношения, LAMA и ее избранник уже девять лет вместе.

