'За моей 73-летней мамой бегают молодые парни'. Певица Lama, которая в 49 лет выглядит как 30-летняя, раскрыла свой секрет красоты

Украинская исполнительница Наталья Дзенькив, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Lama, всегда вызывает восхищение у поклонников своей впечатляющей внешностью. Артистка выглядит как 30-летняя в свои 49, и оказывается, немаловажную роль в этом сыграла генетика.

Видео дня

Как объяснила певица, она унаследовала красоту от своей мамы, которая даже в довольно взрослом возрасте привлекает внимание молодых мужчин. Секрет своего впечатляющего внешнего вида знаменитость раскрыла в подкасте "Поза сценою".

"Прежде всего это генетика. Моя мама в 73 года выглядит как девочка и за ней бегают молодые парни. Моя конституция тела такая, как у мамы. Она у меня танцовщица, и я худенькая, маленькая", – отметила певица.

Кроме того, как поделилась Lama, на ее внешность влияет и душевное состояние. Артистка осознала, что начала выглядеть намного лучше, когда в ее жизни "сложились все пазлы" и она стала счастливой.

Особое внимание исполнительница уделяет и своему питанию. Как призналась Lama, она убрала из рациона продукты из муки.

Ранее OBOZ.UA рассказал десять секретов Виктории Бекхэм, как выглядеть непревзойденно в 51 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!