50-летняя Ирма Витовская, которую вчера ввели в наркоз, сделала важное уточнение относительно своей болезни и обнадежила новостями

Вчера украинская актриса Ирма Витовская-Ванца не на шутку напугала подписчиков новостью о том, что ее ввели в наркоз. Теперь 50-летняя звезда успокоила фанатов, ведь сообщила, что уже вернулась домой, более того, совсем скоро возобновит творческую деятельность.

Оказалось, что артистка проходила в больнице обследование, которое проводят под наркозом. Важное уточнение о состоянии своего здоровья звезда фильма "БожеВільні" сделала на личной странице в Facebook.

"Я дома уже. Это было плановое обследование с наркозом. Я написала пост не по поводу своего контрольного обследования, а с целью призвать всех вовремя проходить обследование, чтобы не пропустить момент, когда может быть уже поздно. Большое спасибо вам всем за поддержку. Уже скоро выйду на работу. Хватит, засиделась", – написала актриса.

Что написала артистка в предыдущей публикации

8 октября Ирма Витовская заговорила о проблемах со здоровьем. Она поделилась с подписчиками, что восстанавливается после наркоза и порекомендовала вовремя обращаться к врачам, чтобы мониторить состояние своего организма.

"Вышла из наркоза и слава Богу слава Богу. Друзья, планово проходите все обследования. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться, на начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль", – написала артистка.

Ирма Витовская отметила, что обследование особенно важно проходить в наше нелегкое время, ведь постоянный стресс сильно "бьет" по здоровью.

