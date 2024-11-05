50-летний лидер группы 'Вагоновожатые' пополнил ряды ВСУ: появилось фото

50-летний певец, лидер группы "Вагоновожатые" Антон Слепаков пополнил ряды Вооруженных сил Украины. В сети появилось фото, на котором артист одет в военную форму.

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Снимком поделилась арт-менеджер проектов "ДахаБраха" и "Dakh Daughters" Ирина Горбань в своем Instagram. Она отметила, что впервые за долгое время смогла встретиться с музыкантом.

"Поэт кофейно-военный. Точно самая ожидаемая встреча за последние месяцы", – написала Горбань.

Антон Слепаков уже некоторое время защищает Украину в составе ВСУ, однако раньше нигде не афишировал свое решение. В октябре на Facebook-странице артист публиковал фото в пиксельной форме. Он снял встречу со своим другом Андреем Соколовым, совместно с которым создал проект "warнякання" – альбом документально-терапевтической поэзии.

"Мы не виделись несколько месяцев и я очень благодарен Андрею, что возвращаясь из Запорожья, он сделал немалый крюк, чтобы мы смогли обняться, выпить кофе и хотя бы немного пообщаться, потому что очень в последнее время этого не хватает", – написал музыкант.

На отечественной сцене Антон Слепаков выступает более 25 лет. В 1997-м он создал группу "Я И Друг Мой Грузовик", которая просуществовала до 2012-го. Спустя год артист снова вернулся в индустрию музыки, основав коллектив "Вагоновожатые".

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