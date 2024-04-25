Убедил Винниченко не писать на русском и 'заставил' всю Европу говорить об Украине: 5 малоизвестных фактов о Михаиле Коцюбинском

Украинский писатель и общественный деятель Михаил Коцюбинский всю жизнь считал, что недостаточно "посвящает себя литературе". Эти слова удивляют! Ведь именно он разнообразил украинскую беллетристику многогранными направлениями, в частности модернизмом – и вывел ее на европейский уровень. Он первый из коллег начал использовать в своих произведениях импрессионизм, глубокий психологизм, неореализм и элементы экспрессионизма.

Вершины его художественного стиля – Fata Morgana, "Що записано в книгу життя" (1910) и "Тіні забутих предків" (1911). Вы это помните со школы... А что сформировало Коцюбинского как личность? Мы в материале OBOZ.UA к 111-й годовщине со дня смерти писателя предлагаем узнать, как он убеждал Владимира Винниченко не писать произведения на русском языке, как обогащал украинскую литературу новыми словами и не только.

1. Отрекся от русского языка и был полиглотом

Маленький Михаил родился в городе Винница Подольской губернии и разговаривал исключительно на русском. Он рос в русскоязычной семье, где отец внимательно следил за правильностью произношения тех или иных слов. Когда 9-летний мальчик получил воспаление легких, лежа в горячке, начал говорить украинские фразы, которые ранее слышал от своей няни... Прошло несколько лет. Михаил, услышав от мамы и папы эту удивительную историю, решил попробовать писать по-украински. Сначала это были песни вроде народных, а позже – проза.

К слову, в 12 лет будущий писатель влюбился в 16-летнюю красавицу. Мальчик, чтобы завоевать ее расположение, начал много читать. Для саморазвития он выбирал произведения Тараса Шевченко, Марка Вовчка, Ивана Нечуя-Левицкого, Панаса Мирного и ряда других известных литераторов. Они произвели на Михаила столь сильное впечатление, что тот тоже решил писать. Для того чтобы его работы были многогранными и не похожими на другие, юноша самостоятельно изучил разные языки. Он знал три славянских языка (украинский, русский, польский), три романских (румынский, французский, итальянский) и три восточных (татарский, турецкий, цыганский). По некоторым данным писатель владел и греческим!

2. Персонажи-россияне в Коцюбинского – молчуны

Михаил Коцюбинский в своих произведениях изображал персонажей разных национальностей. Речь идет об украинцах, молдаванах, татарах, поляках и не только. Для того чтобы те "оживали" в воображении читателей, он подавал макаронизмы (механическая смесь слов или изречений из разных языков или переиначивание их на иностранный лад) и цитаты на языке оригинала. Вот только было исключение – россияне... Они были нежелательными гостями в его творчестве. Если и появлялись в сюжетах, то при загадочных обстоятельствах (и так же быстро исчезали!). Как правило, они были без имен ("москаль", "русский") и молчаливые (цитаты были, но лаконичны), в отличие от других персонажей.

Вероятно, так Коцюбинский стремился отомстить за условия, в которых он жил и работал. Он был в отчаянии... Показательный факт: за свое украиноязычное творчество получал скудную плату. К примеру, тогда российский писатель украинского происхождения Антон Чехов продавал свои произведения за 75 тысяч рублей. А вот Михаил получал не больше 200, о чем писал своим друзьям: "Придется пропадать... Служба едва дает кусок хлеба. А литература... Стыдно даже признаться представителю культурной нации". К слову, российские переводчики рассказов Коцюбинского получали значительно больше.

3. Имел скандал с Владимиром Винниченко

Сначала проясним важный момент. В начале ХХ века (в имперское время) русский язык, благодаря законодательным привилегиям, в Украине царил во всех сферах общественной жизни.

А как насчет украинского? Его разные персоны всячески пытались вытеснить из активного потребления. Итак, некоторые из украинских писателей уделяли большое внимание вопросу развития родного языка. Среди них – Михаил Коцюбинский и младше его на 16 лет Владимир Винниченко, украинский политический и общественный деятель, прозаик, драматург и художник. Когда второй стал популярным писателем, решил начать писать по-русски... Аргументировал это тем, что "в России больше платят". На это Коцюбинский сказал своему младшему коллеге: "Писатель не может безнаказанно сменить язык – он (язык. – Ред.) отомстит".

4. Обогатил украинский язык новыми словами

Михаил Коцюбинский, находясь в творческом порыве, частенько привносил в литературу собственные новаторские элементы. Его слова настолько гармонично "вливались" в текст, что казалось, сам язык эволюционирует. Так, благодаря этому писателю родились лексемы "безгласний" (немой, безмолвный), "кичера" (гора, покрытая вся лесом, кроме вершины), "маржина" (скот), "бурун" (навальная пенистая волна) и ряд других.

5. "Заставил" всю Европу говорить об Украине

Некоторые из работ Михаила Коцюбинского моментально завоевали популярность далеко за пределами Украины (их читали не менее активно, чем книги Леси Украинки и Михаила Старицкого). Речь идет о переводах Fata Morgana, Intermezzo, Persona grata, "Коні не винні", "На острові", "Тіні забутих предків" и других шедевров на польский, чешский, немецкий, шведский и другие языки.

Чем удалось покорить "сердца и души" европейских читателей? Как мы уже писали, творчество Коцюбинского впервые в украинской литературе вобрало в себя импрессионизм, глубокий психологизм, элементы экспрессионизма, неореализм и другие трендовые течения искусства и культуры того времени. Это был очень важный шаг для украинской литературы, в частности для ее будущего!

Ранее OBOZ.UA писал об интересных фактах из жизни Олеся Гончара, который не боялся идти против власти СССР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!