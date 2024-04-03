'Россию погубит ненависть, которую она разжигает в себе'. 5 интересных фактов из жизни Олеся Гончара, который не боялся идти против власти СССР

Украинский писатель, литературный критик, политик и общественный деятель Олесь Гончар при жизни получил ряд наград и премий от "советов", в частности, звание Героя Социалистического труда и Сталинскую премию. Был членом ЦК КПУ и депутатом Верховного Совета СССР 6-11-го созывов. Несмотря на высокий социальный статус, он не стал "удобным" или "покладистым" для советской власти. Например, не соглашался писать хвалебные произведения о ее представителях (среди которых Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев) и об Украинской повстанческой армии, за что получал письма с угрозами. Он не хотел пополнять многочисленные ряды подхалимов. "Правду вы мне все равно не дадите написать, а ложь – не хочу!", – смело заявлял писатель.

Мы в материале OBOZ.UA решили по случаю 106-летия со дня рождения Олеся Гончара рассказать о знаковых событиях из его жизни. Возможно, таким вы и не знали автора романа "Людина і зброя" и запрещенного на 20 лет "Собора".

1. Пережил Голодомор

В детстве, в 14 лет, Олесь познал цену жизни. Он пережил Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза во главе с диктатором СССР Иосифом Сталиным. Тогда мальчик должен был молчать, как и большинство других пострадавших. В 1936 году все же решился в повести "Стокозове поле" вылить свою ярость – рассказать правду. Вот только возникли проблемы с ее обнародованием. Цензура дала разрешение на печать, однако предварительно изменила текст до неузнаваемости...

Гончар решил больше не писать тексты, посвященные трагедии Голодомора. И это решение можно понять. "Есть вещи, о которых писать художественные произведения я не смог бы. Скажем о голоде 1933-го. Это уже не горе, а сверхгоре, сверхотчаяние, это – антижизнь. Что-то словно загробное. Где нет ни крошки надежды, ни одного лучика света", – написал он позже на страницах своего дневника.

2. Втайне вел дневник и несколько раз чуть не погиб

В 1941 году Олесь Гончар из библиотечной газеты узнал о начале Второй мировой войны. Он недолго думая бросил учебу в Харьковском университете и в составе студенческого добровольческого батальона отправился на фронт. Тогда Председатель Совета Министров СССР Иосиф Сталин издал личный приказ, запрещавший солдатам, находящимся на поле боя, вести дневники. Нарушителей ждал военный трибунал.

Считаете, Олесь послушно придерживался этого правила? Нет. Его фронтовые воспоминания вошли в сюжет трилогии "Прапороносці". С 1942 по 1943 годы писатель находился в немецком плену, где несколько раз думал, что там его жизнь и закончится. Позже вернулся на поле боя, и воевал до победы!

По словам Олеся, иногда он выживал благодаря особенным чувствам, что помогали вовремя избегать опасности. К примеру, в один из дней снаряд разорвался на том месте, где за пару секунд до этого был писатель; в другой – конь наступил на мину и остался без ноги, а Олеся только оглушило взрывом. Еще из впечатляющих историй: как-то снаряд влетел в помещение литератора – и его защитил удачно упавший шкаф. Конечно, не обходилось и без тяжелых ранений... Один из осколков остался в ноге Олеся навсегда.

3. Защищал украинских писателей

В 1966 году ЦК Компартии Украины сформировал комиссию, которая должна была осудить книгу писателя Ивана Дзюбы "Інтернаціоналізм чи русифікація?". Гончар отказался участвовать в этом, о чем сообщил в письменном виде. После волны арестов украинской интеллигенции он написал в дневнике: "Сталинщина своими ужасами, государственным садизмом превзошла все. Геноцид истребил самые деятельные, самые способные силы народа. За какие же грехи нам выпала такая участь?".

Тогда же Олесь вступился за инакомыслящих, что выступали против тоталитарной системы. Речь идет о писателях Иване Дзюбе, Лине Костенко, Иване Чендее, Григоре Тютюннике, Василии Симоненко, Юрии Яновском и других литераторах. Поэтому некоторые компартийные деятели требовали ареста благотворителя. К счастью, этого не произошло. Почему? По словам первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, мировая и советская общественность негативно восприняла бы любые попытки давления на "героя-фронтовика-писателя". К слову, книги Гончара в то время были переведены на много языков мира и входили в школьную программу СССР.

4. Получил анонимную угрозу

Некоторое время Олесь Гончар отстаивал интересы других шестидесятников, а вскоре, после написания романа "Собор", пришлось защищаться самому. В 1968 году в свет вышло произведение об уничтожении памятников культуры, загрязнении окружающей среды и о многих других актуальных проблемах...

Вскоре после этого писатель праздновал свое 50-летие, которое "доброжелатели" превратили в ужас. Олесь в качестве "подарка" получил анонимное письмо с текстом "вам сейчас ничего не остается, кроме как пустить пулю в лоб". В тот же день на заседании ЦК Компартии Украины выступили с критикой "Собора". Почему? Ибо сюжет не импонировал руководству СССР.

Итак, роман за "антисоветскость" был официально изъят из библиотек и на долгие 20 лет оказался под запретом... Снова произведение удалось напечатать весной 1987 года в русском переводе в московском издании "Роман-газета". В этом же году "Собор" вышел в оригинале в составе семитомного издания произведений Олеся Гончара.

5. Поддерживал студенческую акцию сопротивления "Революция на граните"

2 октября 1990 года в Киеве, на Площади Октябрьской революции (современное название – Майдан Незалежности), собрались украинские студенты, в том числе и внучка Олеся Гончара – Леся, и объявили голодовку. Активисты выдвинули политические требования, среди которых: досрочное прекращение полномочия Верховной Рады Украины и назначение новых выборов на многопартийной основе осенью 1991 года; отставка председателя Совета Министров Украины Виталия Масола и недопущение подписания нового Союзного договора.

Тогда народные депутаты цинично глумились над студентами-голодателями. Олеся Гончара возмутила эта реакция – и он выразил солидарность с протестующими: "Я посетил лагерь, где голодают студенты. В этих измученных, истощенных, но стойких, способных на самопожертвование юношей я узнал нашу молодость... Их требования я считаю вполне справедливыми".

Гончар написал заявление о выходе из коммунистической партии, а в своем дневнике оставил актуальные до сих пор слова: "Россию погубит ненависть, которую она разжигает в себе, – ненависть к Украине... Наши же государственники ни куют, ни мелют. Кретины в государственных креслах! Для чего же вас мы выбирали? Чтобы толкли воду в ступе?"

1 декабря 1991 года на сессии Верховной Рады Украины Олесю Гончару выпала честь провозгласить результаты волеизъявления украинцев жить в независимой Украине. А 14 июля 1995 года украинского альтруиста не стало.

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