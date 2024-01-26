45 ролей в одном фильме: индийский актер установил мировой рекорд, который до сих пор никому не удалось превзойти

В 1996-м году легендарный актер и режиссер Эдди Мерфи сыграл семерых персонажей в фильме "Чокнутый профессор", включая главного героя Шермана Клампа, его альтер-эго Бадди Лава и всю семью Шермана. Впечатляет, не правда ли? Однако он так не попал в "Книгу рекордов Гиннеса" за самое большое количество ролей, сыгранных кинозвездой в одном фильме.

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Мировой рекорд установил индийский актер Джонсон Джордж, который в ленте "Аарану Нджан" (Aaranu Njan; 2018) мастерски сыграл 45 известных персонажей из истории: Иисуса, Леонардо да Винчи, Чарли Чаплина, Че Гевару, Марию Терезу и т.д. Кто этот уникум и есть ли "на горизонте" кто-то, кто планирует занять его место? Узнайте в материале OBOZ.UA.

Коротко о фильме

"Аарану Нджан" – драматическая картина на малаямском языке, режиссером которой является Унникришнан П. Р. Она вышла в прокат в марте 2018-го года и длится 1 час 47 минут. Главные роли сыграли Джаячандран Тхагазикаран, Мухаммад Ниламбур и Джонсон Джордж.

О чем кинолента? В основном это мысли, исследования и наблюдения главного героя по имени Глобман (Globeman). Он – странник мира, который несет на плече земной шар и постоянно спрашивает у себя "Кто я?".

В сюжете есть немало фантастических вкраплений. Например, когда главный герой видит статую национального героя Махатмы Ганди, думает о нем и... на мгновение становится им. В целом Глобман "перевоплотился" в 45 исторических фигур, и показал, какой была бы их реакция на сегодняшние реалии.

Таинственный рекордсмен

Индийский актер Джонсон Джордж – "человек-призрак". Известно лишь то, что он родился 24-го мая 1964-го года в Ченганнуре, небольшом городе в индийском штате Керала. До выхода на экраны ленты-рекордсмена у мужчины не было громких премьер, а в фильмографиях на разных сайтах указывается только один проект. Стоит отметить, что Джонсон Джордж был не только актером "Аарана Нджан", но и отвечал за продюсирование.

Вызов принят

Продублируем, что Джонсон Джордж, сыграв 45 исторических фигур в одной ленте, попал в "Книгу рекордов Гиннеса" в 2018-м году. По состоянию на сегодня никому не удалось побить этот рекорд. Впрочем, уже известно имя того, кто в 2024-м сделает это.

Речь идет об актере и режиссере Марте Сандере. Он в фантастически-автобиографическом фильме ужасов Dr. Sander's Sleep Cure сыграл 48 ролей! Премьера запланирована на февраль 2024-го года, а именно – на 25-м кинофестивале Nevermore. В кинокартине показана борьба главного героя с бессонницей. Его поиски эффективных методов часто приобретают сюрреалистический поворот...

Март Сандер был удивлен, когда узнал, что в книге рекордов в категории, на которую он претендует, лидирует неизвестная лента: "У меня есть значительные сомнения по этому фильму ("Аарану Нджан". – Ред.). Я нигде не могу найти никакой информации о нем. Запись IMDb пустая. Режиссер и актер фильма, вероятно под псевдонимом "Джонсон Джордж", совершенно неизвестны". Как бы там ни было, заявка в "Книгу рекордов Гиннеса" подана. Ждем подтверждения регистрации.

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