45-летняя Маша Ефросинина поделилась секретами, помогающими ей сохранить молодость и не набирать вес

45-летняя телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина поделилась принципами ухода за собой, которые помогают ей оставаться молодой и поддерживать форму тела. По словам знаменитости, она не жалеет денег на внешность и здоровье.

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"Я не буду с этим бороться, я буду это подкармливать", – призналась телеведущая в интервью "Терапия Красотой". Еще одним секретом Ефросининой является медитация, которая помогает ей справляться со стрессом.

"То, на что я не жалею денег – моя внешность. Я делаю процедуры, занимаюсь спортом 4 раза в неделю с очень дорогим тренером, который "лепит" мне мое тело. Я не вылезаю от врачей: нутрициологов, эндокринологов, гинекологов, которые держат мою нервную, эндокринную, гормональную систему", – призналась Маша Ефросинина.

Сон

Кроме этого, она отмечает важность качественного сна, называя себя "амбассадором здорового сна с 2000-х годов". Телеведущая считает, что недостаток сна в условиях стресса является большой проблемой для украинцев. Интересно, что знаменитость при коротком ночном сне пытается в своем графике найти хотя бы 20-30 минут, чтобы немного поспать днем.

Еда

"С психоаналитиком и нутрициологом мы пришли к тому, чтобы не реагировать на еду. Она должна приниматься просто режимно и вовремя. 2 раза в день. Это завтрак и поздний обед. Но у меня есть перекусы", – объяснила телеведущая.

Сокращение круга общения

"Я очень сократила свой круг общения. Я человек, который обожает людей, работает для людей. Я поняла, что те люди, которые приходят в мою жизнь, чтобы меня себе разобрать, как в черную пятницу по скидкам, – меня для этого не осталось. Из моей жизни ушли те, с кем я общалась просто "чтобы были" для поддержания отношений", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что у Ефросининой и Притулы случился конфуз в финале Нацотбора на Евровидение 2025. В грин руме возникла непродолжительная пауза, ведь журналистка несколько запуталась в сценарии.

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