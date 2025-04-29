Тина Кароль впервые призналась, какие 'инъекции красоты' делает в 40 лет

Украинская певица Тина Кароль, уже много лет остающаяся одной из самых ярких и стильных звезд шоу-бизнеса, впервые публично призналась, что пользуется косметологическими процедурами для сохранения молодости. В свои 40 лет артистка открыто говорит об "инъекции красоты" – в частности, о частичном ботоксе.

Видео дня

В откровенном интервью Анне Хаустовой, Кароль отметила, что для нее внешность – это не только эстетика, но и часть профессии. Певица активно работает на сцене, гастролирует, снимается в клипах и часто появляется на публике, поэтому должна постоянно заботиться о своем виде.

"У меня есть и ботокс частичный, и то, и это, и другое. Я использую это безусловно. Я говорю об этом впервые, но пользуюсь процедурами очень осторожно", – призналась артистка.

Звезда подчеркнула, что не делает ничего лишнего или кардинального. По ее словам, речь идет именно о поддержке, а не изменении внешности.

"У меня активная мимика, когда я пою. А когда я пою, то делаю это очень напряженно. Идет вибрация всех мышц лица. И это все растает прямо на мне. Ничего не держится. И мы постоянно еще немного добавляем", – добавила Тина Кароль.

Певица подчеркнула, что современные технологии красоты – это уже часть повседневной жизни, и не стоит этого стыдиться. Она выбирает безопасные, проверенные методы и доверяет только профессионалам. Главное – соблюдать меру и относиться к себе с любовью.

"В меру что-то делать. Это уход. И если это уже есть у нас, в современном мире, как предложение, почему бы нет", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль призналась, при каком условии снова представит Украину на Евровидении. По словам артистки, она пока не планирует участвовать в песенном конкурсе, однако, если потребуется, исполнительница готова на этот шаг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!