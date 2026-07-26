4000 любовниц и роман с младшей на 44 года балериной: что известно о бурной личной жизни Мика Джаггера, которому исполнилось 83

26 июля английскому рок-музыканту Мику Джаггеру исполнилось 83 года. С момента триумфа на сцене в составе группы The Rolling Stones артист практически никогда не выпадает из поля зрения общественности, в частности, под прицелом оказывается и его личная жизнь. В свое время знаменитость, как никто другой, мог похвастаться огромными толпами поклонниц, а, соответственно, и многочисленными интрижками.

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Автор биографии рок-звезды Кристофер Андерсен подсчитал, что у Мика Джаггера за всю жизнь было 4000 любовниц, но даже эта цифра может быть заниженной. Однако интересно, что, несмотря на такую бурную личную жизнь, артист довольно редко делился подробностями отношений, чего нельзя сказать о некоторых его бывших. People собрал информацию о женщинах, которым удалось покорить сердце музыканта.

Крисси Шримптон

Во время учебы в Лондонской школе экономики Мик Джаггер познакомился с 17-летней Крисси Шримптон. Между ними зародились романтические чувства, однако из-за растущей популярности группы The Rolling Stones тогдашняя избранница музыканта не всегда чувствовала себя комфортно в этих отношениях. Она признавалась, что никогда не хотела соответствовать образу девушки рок-музыканта, которая "бегает по клубам", а вместо этого стремилась к спокойной семейной жизни.

Шримптон искренне любила Мика Джаггера, поэтому прощала ему измены и возвращалась после многочисленных попыток разорвать отношения. В 1965 году пара наконец обручилась и начала жить вместе, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 1966-м артист завел роман на стороне, поэтому Крисси Шримптон ушла от него.

Марианна Фейтфулл

Певица Марианна Фейтфулл была именно той девушкой, из-за которой Мик Джаггер разорвал предыдущие отношения. Артисты познакомились на вечеринке, и сначала между ними не пробежала "искра", однако судьба внесла свои коррективы. Как рассказывала Фейтфулл, вокалист The Rolling Stones сумел покорить ее своей "внимательностью и романтичностью", поэтому даже тот факт, что он был помолвлен, не стал препятствием для их чувств.

Мик Джаггер взял на себя воспитание сына Марианны Фейтфулл и принимал активное участие в ее становлении как актрисы. Казалось, этот роман был действительно идеальным, но реальность оказалась иной. Фейтфулл чувствовала себя лишней среди состоятельных друзей Джаггера, стала все чаще употреблять наркотики, а сам музыкант не мог похвастаться верностью. Артистка сократила употребление запрещенных веществ лишь в 1968 году, когда узнала, что носит ребенка под сердцем. Тогда стать мамой Марианна Фейтфулл не смогла, ведь потеряла малыша на седьмом месяце беременности. Вскоре после этого она покинула рок-музыканта и начала строить новую любовную историю с художником Марио Шифано.

Марша Хант

Мик Джаггер обратил внимание на актрису и модель Маршу Хант в конце 1968 года, когда она начала появляться на обложках журналов. Музыкант даже предложил девушке сняться в рекламе на сингл The Rolling Stones – Honky Tonk Women, но получил отказ. Но это не помешало артисту продолжать ухаживать за моделью, что в итоге дало положительный результат. Хант и Джаггер начали тайно встречаться.

Рок-музыкант писал модели романтические письма, когда они были в разлуке, а со временем ясно осознал, что хочет от нее ребенка. В 1970 году на свет появилась их дочь Кэрис. К тому моменту Мик Джаггер заметно отдалился от Марши Хант, поэтому даже не был рядом с ней в день родов. Звезда прислал тогдашней возлюбленной букет цветов и автомобиль, на котором их с малышкой доставили домой.

Бьянка Джаггер

Первой официальной женой Мика Джаггера стала Бьянка Перес-Мора Масиас. Они познакомились после концерта The Rolling Stones в 1970 году, а уже через год узаконили отношения. Бьянка взяла фамилию Мика Джаггера и впоследствии родила от него дочь Джейд.

О влюбленных довольно часто писали крупные медиа, более того, их даже называли одной из самых гламурных пар 70-х. Однако и эта история не закончилась счастливо. В 1978 году Бьянка Джаггер решила расстаться с музыкантом, узнав о его романе на стороне.

Джерри Холл

Мик Джаггер и модель Джерри Холл познакомились в тот период, когда оба были в отношениях. Некоторое время они пытались держаться на расстоянии друг от друга, но все же в 1977 году поддались чувствам. Вывести свои отношения из тени пара смогла после того, как Бьянка Джаггер подала на развод с музыкантом. Тогда Мик Джаггер и Джерри Холл начали строить совместную жизнь, более того, приобрели недвижимость в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и на частном острове.

В 1982 году модель ушла от рок-звезды, якобы из-за того, что он не хотел жениться, однако уже через два года возобновила с ним отношения. Мик Джаггер все время изменял своей избраннице, однако Джерри Холл согласилась не уходить от артиста, ведь он пообещал ей сыграть свадьбу. Пара поженилась 21 ноября 1990 года, устроив традиционную балийскую индуистскую церемонию, которая юридически не узаконила брак.

За время отношений Джаггер и Холл стали родителями троих детей: Джеймса, Джорджи и Габриэль. Они расстались в 1999 году, когда другая женщина заявила, что беременна от рок-музыканта.

Карла Бруни

Мик Джаггер и Карла Бруни впервые встретились за кулисами концерта The Rolling Stones в 1990 году и уже через несколько дней завели тайный роман. Они все время отрицали наличие чувств друг к другу, ведь тогда музыкант был женат. Такую "двойную жизнь" Джаггер и Бруни вели несколько лет, а после разрыва модель заявила: то, что их объединяло, было не более чем интрижкой.

Лусиана Хименес

Модель была именно той женщиной, которая забеременела от рок-музыканта во время его брака с Джерри Холл. Их общий сын Лукас родился в мае 1999 года. Сначала артист полностью замалчивал появление нового члена семьи, но со временем наладил хорошие отношения с сыном.

Л'Рен Скотт

Между исполнителем и моделью завязался роман в 2001 году, однако впервые на красную дорожку как пара они вышли в 2004-м. С того момента Мик Джаггер и Л'Рен Скотт перестали скрывать свои чувства от публики и, по словам инсайдеров, были по-настоящему счастливы.

Их история любви закончилась трагически. В 2014 году Л'Рен Скотт покончила с собой в своей квартире в Нью-Йорке. В то время Джаггер как раз находился в турне по Австралии, поэтому был вынужден отменить все последующие концерты.

Мелани Хэмрик

Рок-звезда познакомился с балериной Мелани Хэмрик, которая на 44 года моложе его, в начале 2014-го. Между ними завязалось общение, которое постепенно переросло в романтические чувства. Уже в 2016 году Мелани Хэмрик родила от артиста сына Деверо.

В 2023 году появились предположения, что балерина и музыкант перевели свои отношения на новый уровень. Хэмрик вышла на красную дорожку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала слухи о помолвке. Сначала танцовщица говорила, что украшение – это всего лишь подарок, однако в 2024 году пара подтвердила, что Мик Джаггер сделал любимой предложение.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Мик Джаггер и его невеста, которая моложе его на 44 года, задумываются о рождении еще одного ребенка.

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