Мик Джаггер и его младшая на 44 года невеста задумываются о рождении еще одного ребенка

82-летний английский рок-музыкант и вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер имеет восьмерых детей, однако, кажется, совсем не против стать отцом еще один раз. Знаменитость и его любимая женщина, 32-летняя балерина Мелани Хэмрик, подумывают о рождении малыша.

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Об этом рассказал инсайдер, приближенный к звездной паре, изданию Daily Mail. По его словам, влюбленные, которые помолвлены уже несколько лет, пока не собираются официально узаконивать свои отношения, однако это не мешает им задумываться о пополнении, "если позволит судьба".

Кстати, как отметил источник, закрутив роман с Мелани Хэмрик, культовый музыкант вернулся к моногамным отношениям и отказался от бурной личной жизни. Инсайдер объяснил, что Мик Джаггер уже не в том возрасте, когда появляются мысли об измене, да и балерина дает ему все, что нужно.

"Секрет Мелани в том, что она подстраивается под каждое его желание. Можно сказать, что из всех его партнерш она самая умная. Как поется в песне, она дает ему все, что нужно", – рассказал информатор.

В частности, как рассекретила подруга Хэмрик, она сделала все возможное, чтобы наладить отношения с бывшими избранницами Мика Джаггера и его детьми. По словам женщины, балерина произвела на всех них положительное впечатление. К тому же Мелани Хэмрик очень много времени проводит со знаменитостью и их сыном. Они живут в Париже и ведут себя как полноценная семья.

Напомним, что Мик Джаггер и Мелани Хэмрик познакомились в 2016-м. Между ними постепенно развивались романтические отношения, а уже через два года появился на свет общий сын – Деверо. В 2023-м балерина вышла в люди с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, чем вызвала слухи, что артист сделал ей предложение. Тогда женщина говорила, что украшение это лишь подарок, однако в 2024-м пара все же подтвердила помолвку.

Кроме Деверо, у Мика Джаггера есть четыре дочери: Кэрис, Джейд, Элизабет и Джорджия, а также сыновья: Джеймс, Габриэль и Лукас.

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