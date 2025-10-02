'Залужному было некомфортно – это заметно'. Звездный фотограф – о Imagine Dragons с флагом Украины, Playboy на фронте и разочаровании в Турции

Кадры, на которых фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднимает над сценой сразу два сине-желтых флага в столице Португалии Лиссабоне, летом разлетелись по соцсетям и стали вирусными. Сделала их 28-летняя уроженка Кропивницкого – звездный фотограф Алина Квитка.

Видео дня

Еще до полномасштабного вторжения девушка переехала в Турцию, где прожила много лет, фотографируя местных знаменитостей. Однако агрессия России в феврале 2022 года помогла ей принять неожиданное решение – начать все сначала в Португалии. О сотрудничестве с мужским журналом Playboy, фотосессии Валерия Залужного для Vogue, тайнах украинских знаменитостей и многом другом – в интервью Алины Квитки для OBOZ.UA.

– Алина, какими были эмоции, когда видео и фото с лидером Imagine Dragons, снятые вами на iPhone, появились на украинских сайтах? Почувствовали себя известной?

– Люди писали мне, что даже не поняли, что это все было снято на телефон! (Улыбается.) Из мировых звезд я всегда мечтала поснимать лидера Imagine Dragons – Дэна Рейнольдса. Когда они приезжали на концерт в Лиссабон, я пыталась всеми путями получить аккредитацию фотографа, но не удалось. Поэтому пришлось выкручиваться – делать фото и видео на телефон. Я не почувствовала себя известной (улыбается).

Сегодня некоторые украинские звезды пишут мне сами и спрашивают о прайсе съемки. Но для меня это скорее не об известности, а о признании меня как профессионала. Также меня приглашают спикером на различные мероприятия для фотографов. К сожалению, пока отказываю, потому что мне трудно, когда много людей.

– В чем ваш секрет как профессионального фотографа?

– Мне часто пишут, что на моих фото все люди такие красивые и модельной внешности. На такие сообщения я с гордостью отвечаю, что очень много моих клиентов на самом деле без опыта. Секрет в том, что все люди красивые – просто надо эту красоту увидеть.

Когда мне было 12 лет, моя семья участвовала в одном телевизионном проекте. Журналисты показали, что я занимаюсь фотографией. Я тогда только начинала это дело, и мне оно очень нравилось. Сначала родители подарили мне "мыльницу", я фотографировала природу, улицы, людей. На мой день рождения мама распечатала фотографии и повесила их на стене. Я так радовалась! (Улыбается.) Камера на тот момент была для меня не столько о творчестве, сколько для моей социализации. Это был способ подружиться с людьми, и мне это действительно помогало.

Потом была долгая пауза. Я поступила в университет в Харькове и больше не занималась фото. Только когда переехала в Турцию, подруга попросила сфотографировать ее. Я взяла камеру в руки, вспомнила это ощущение и поняла, что "подсаживаюсь" на эту эмоцию. Для себя выделяю два момента: сам процесс (сделать кадр, который складывается в картинку, где полностью довольна всеми составляющими) и реакция на него. То есть я делаю что-то для человека и получаю отклик – это для меня жизненно необходимо. По сути, это главная причина, почему я фотографирую.

Пожалуй, мой секрет и стиль заключаются в том, что я концентрируюсь не на себе, а на результате. Когда у меня есть задача, то думаю только о ней. То есть я сосредоточена не на своих внутренних ощущениях, а на внешнем мире и том, что происходит в процессе. На большинстве фотосессий я стараюсь показать человека вне времени, достаточно классически. Это не про фэшн и тренды. А скорее о фото, которые захочется пересмотреть через 5-10 лет, и они все еще будут выглядеть "дорого".

Раньше я была очень закрытым человеком, не могла общаться с незнакомыми людьми. Я бы не смогла с вами так разговаривать, как сейчас (улыбается). Работа фотографа изменила мою жизнь. Я вроде бы прячусь за камерой, ставлю определенный барьер. Но в то же время это хорошо работает с моей психикой. Потому что я концентрируюсь на человеке, чтобы показать его красивым. Когда я на фотосессиях, особенно со звездами, то не думаю о себе, одеваюсь полностью в черное, ведь звезда не я и не хочу, чтобы ко мне было приковано внимание. Я хочу, чтобы в тот момент человек чувствовал себя звездой!

Больше всего, что мне нравится на этом этапе карьеры, – то, что на фотосессиях мне доверяют. Это касается как локации, так и стиля съемки. Я долго шла к этому уровню, чтобы и знаменитость, и члены ее команды прислушивались к моему мнению. Особенно я это почувствовала на фотосессии с Раминой. Это было такое счастье, и они увидели это на результате.

– Кто из украинских и турецких знаменитостей попал в ваш кадр? С кем больше всего понравилось работать?

– Первой из украинских звезд я фотографировала Дарью Астафьеву. Обожаю ее, она просто невероятная душа. Ее портрет – до сих пор один из моих самых любимых. Также я фотографировала Рамину Эсхакзай, Леру Мандзюк, Лилит Саркисян (художница), Олега Скрипку, Надежду Мейхер, Эдгара Винницкого, Евгения Коноплянку и других.

Я мечтала пофотографировать Марию Ефросинину, писала ей, но она не видела моих сообщений. Моя коллега об этом знала, поэтому оставила комментарий под ее сообщением вроде "посмотрите работы @kvitka.photo, она мечтает вас пофотографировать", а я попросила читателей в stories лайкнуть. Под комментарием было более 300 лайков, поэтому Мария заметила (улыбается).

Также честью для меня было, когда получила приглашение фотографировать в центр Superhumans. Откровенно скажу: думала, что не справлюсь, потому что эмоции возьмут верх. Но вместо сожаления меня переполняли другие чувства – невероятного уважения и восхищения такими сильными людьми. Я встретила тех, кого война изменила физически, но не смогла сломать внутренне. Каждый из "суперов" – это история силы, стойкости и невероятной любви к жизни, а их протезы – это не символ ограничений, а символ победы над обстоятельствами. Позже фото будут использованы в книге и на выставке для привлечения внимания иностранцев.

Из турецких знаменитостей, с которых, собственно, и начался мой творческий путь, были: певец Махмут Орхан, актрисы Сила Тюркоглу, Башак Гюмюльджинелиоглу, Фарах Зейнеп и актер Халиль Ибрагим Джейхан.

– Как вы оказались в Турции?

– Когда я училась в университете, у меня начались отношения на расстоянии с турком. Со временем мы решили жить вместе, поэтому я переехала в Турцию, ведь меня ничего не держало в Украине. Я прожила там несколько лет, но когда началось полномасштабное вторжение, большая часть турецкого общества либо терпела русских, либо поддерживала их, либо обвиняла во всем Америку. Я уже не могла там жить, у меня была агрессия, я была несчастлива.

Сначала я еще наивно делала туркам видео на TikTok о войне, потому что думала, что смогу изменить их мнение. Как-то я даже записала разговор с турецким таксистом (не снимая его лица), который высказал распространенное там мнение, что, мол, в войне виноваты США. Это видео набрало полмиллиона просмотров, но в комментариях 90% читателей поддержали этого таксиста и осудили меня за то, что я вообще записала этот разговор! Возможно, это связано с тем, что таксисты, в частности водители, тяжело работают, у них нет времени читать, анализировать, то есть они приходят домой уставшие, включают новости, слушают кого-то и воспринимают эту мысль. А возможно, новости им показывают с таким окрасом, что все-таки Путин не зло. Но мы же знаем, что он зло!

Позже я удалила видео, но это наложило на меня серьезный отпечаток и мое решение по поводу переезда из этой страны. Не хочу никого не обвинять, но я не переделаю людей. И моя ответственность – или принять это и жить там, или переехать туда, где мне будет комфортно.

– По вашему мнению, почему образ турецкого мужчины так популярен?

– Именно из-за сериалов и образа "турецкого мужчины", который они сформировали, мир и влюбился в эту картинку и думает, что все турки такие. Но я вынуждена разочаровать – они совершенно разные. По моему мнению, маскулинность, мужской стержень, проявляется не в брутальной внешности, а в действиях.

– Какое у вас сложилось впечатление о турках в целом (как мужчинах, так и женщинах)? Какой у них образ жизни? Питание?

– Турки всегда заплатят за женщину в ресторане, даже если это просто коллега; помогут нести чемодан. У них действительно есть галантность, и это покоряет. Современные турчанки очень ухоженные, они имеют чувство вкуса, но нужно учесть, что люди там более консервативные и религиозные. По моему мнению, секрет турецких женщин не во внешности, а в уверенности в себе. Их привлекательность идет изнутри. Они знают себе цену, чего они стоят, потому что родители воспитывали как королев. Я считаю, что этого не хватает в нашем воспитании.

Турки очень любят футбол, обсуждать политику. Что мне в них нравится – так это то, что у них есть семейные традиции, то есть они празднуют события всей семьей, уважают старших. А еще они любят животных, особенно котов, которые просто везде – в банках, в метро, лежат, как цари (улыбается). В Турции культ котов, и я в восторге от этого. Также у них есть кофейни специально для мужчин, где они играют в игры, пьют кофе. То есть они достаточно социальные, у них мощное производство сериалов, популярные актеры. Эти сериалы известны во многих странах, особенно у нас.

В Турции очень вкусные десерты – пахлава, лукум; классная уличная еда. Но есть некоторые странные блюда, например кокореч – это мясное блюдо из бараньего желудка и субпродуктов, или тавук-гогсу – десерт из куриного филе с молоком, как пудинг. То есть там не чувствуется мясо, оно разбирается на волокна, и вот такой десерт. Еще у них очень вкусные супы – как пюре. Кстати, у турок есть интересная традиция: после гулянки, уже под утро, они могут есть именно суп. Это меня так удивило, когда я только приехала и пошла с мужем на свадьбу к нашим друзьям.

– Почему вы переехали именно в Португалию?

– Это было эмоциональное и неподготовленное решение. Как-то увидела объявление в группе украинцев, что одна девушка едет в Украину и сдает свое жилье на две недели. Я сказала мужу, что хочу в Португалию на отдых. Помню четко момент, как где-то на шестой день понимаю, что не хочу возвращаться в Турцию. Потому что за все это время у меня ни разу не было чувства агрессии, никаких неприятных ощущений. То есть я просто спокойно жила, дышала, меня ничего не раздражало. И все, я решила остаться в Португалии. Муж не был готов переезжать, также у нас были некоторые разногласия по отношению к войне. Он хороший человек, просто наши пути разошлись.

Было очень трудно построить все заново, ведь я не имела никакой финансовой подушки. К тому же не привыкла к жизни одной, чувствовала себя ребенком. Но я вышла из той ситуации, сейчас, к счастью, все стабильно. Уже даже провела несколько фотосессий для местных знаменитостей, а также фотографировала для бренда известного украинского дизайнера Дарьи Донец. Кроме этого, в Португалии социум, который мне ближе всего отзывается. И океан, что очень классно для фотографа. Я люблю эту страну (улыбается).

– Видела, что вы проводили съемку для украинской версии мужского журнала Playboy. Как началось сотрудничество?

– Я случайно познакомилась с главным редактором журнала Playboy – Владом Иваненко. Это просто невероятный человек. Я ездила на фронт в Орехов Запорожской области как фотограф от "Культурного десанта", организованного Николаем Сергой. Кроме меня, поехала также девушка с обложки Playboy – Ирина Белоцерковец, которой на третий день полномасштабного вторжения осколки от прилета в дом попали в машину, в которой она находилась с детьми. Ей рассекло глаз, который, к сожалению, не удалось спасти. Представьте, что эта женщина пережила, но Ирина не побоялась поехать на фронт, лично отвезти эти журналы ребятам и показать, что они не одни!

Потом еще я ездила в Часов Яр Донецкой области. Это самое страшное, что я пережила в жизни, хотя до этого на первом месте было 7-балльное землетрясение в Турции, а жила я на 10-м этаже... Но я в Часовом Яру была несколько часов, а ребята там постоянно, поэтому вообще даже и не сравнивается... Я привезла им журналы, и вдруг возникла идея сфотографировать двух военных в поле с журналом Playboy. Отправила фото Владу, они ему очень понравились, и их решили опубликовать. Ребята были очень рады! Позже еще три мои фотосессии опубликовали в журнале.

Я считаю, что все зависит от главного редактора. Если у него такие мысли и он действительно хочет что-то донести, то даже в мужском эротическом журнале будут не просто картинки красивых женщин, а настоящая эстетика.

Поэтому журнал Playboy для меня стал открытием. Никогда бы и не подумала, что с таким восторгом буду рассказывать о нем! Когда начала листать его, то заметила, что там не столько об обнаженных телах, но и много разделов о спорте, о психологии, интервью с бизнесменами, благотворительные проекты.

– Вы раскритиковали фотосессию посла Украины в Великобритании генерала Валерия Залужного для журнала Vogue. Мол, как можно показать личность настолько неуклюже. Если бы у вас была возможность сфотографировали Залужного, как бы вы это сделали?

– Работа с такими личностями не должна быть импровизацией, надо тщательно готовиться. Пожалуй, я бы не одевала его в то, в чем ему некомфортно, и не ставила бы в позу, которая ему не соответствует.

Человеку было некомфортно – и это заметно.

Мне бы хотелось больше внимания сосредоточить на чертах пана Валерия, на его глазах, на его внутреннем мире. То есть для меня фотография – это не про одежду, это не про фэшн! И когда мне говорят, что я фэшн-фотограф, я не обижаюсь, но ко мне это не относится. Потому что я не фотографирую одежду, мне она важна на фотографии, но для того, чтобы подчеркнуть человека, а не отвлекать от него. То есть в фотосессии для журнала Vogue я увидела отдельно костюм, отдельно лицо Залужного с эмоцией, которая мне не совсем понятна.

– Недавно вы фотографировали блогера Татьяну Пренткович. Было ли известно вам о скандале, в который она попала? Вы вообще кому-то отказываете?

– Я не сотрудничаю с людьми, которые имеют откровенно противоукраинскую позицию. В случае с Татьяной я обращала внимание не на скандал, а на ее вклад в поддержку Украины.

– Иногда складывается впечатление, что украинский язык стал определенным образом "рабочим", а в быту доминирует русский. Вы можете это подтвердить на примере сотрудничества со знаменитостями?

– Все, кого я фотографировала, общались на украинском языке. До поступления в университет у меня был суржик, за который меня стыдили. Я считаю, что была глупой, пытаясь тогда идеально разговаривать на русском. Но в том возрасте я еще не анализировала, у меня отсутствовали элементарные знания, и мне стыдно из-за отсутствия позиции. К сожалению, полное осознание пришло именно с началом полномасштабного вторжения. Помню, что за несколько дней до этого, когда уже все было понятно, я стала абсолютно украиноязычной.

Принимаю тот факт, что многие люди все еще общаются на русском, но я ответственна за свой выбор и за то, что делаю. У меня есть отличный пример – близкая подруга, которая имеет большое значение в моей жизни. Она из Северодонецка, что в Луганской области, и всю жизнь общалась на русском, но с началом полномасштабного вторжения я ни разу не слышала от нее русского слова. Поэтому убеждена: если человек захочет, то обязательно перейдет на украинский язык; если же до сих пор не перешел, то нет смысла его убеждать, потому что он уже, видимо, сделал свой выбор.

Но, конечно, это очень круто, если человек передумает и все-таки перейдет на украинский язык. Потому что лично меня триггерит, когда я слышу русский за границей или когда приезжаю в Украину.

Читайте также на OBOZ.UA интервью со звездным дизайнером Дарьей Донец – о маме Илона Маска, вещем сне 24 февраля и о том, почему модные показы сейчас не ко времени.

А еще на OBOZ.UA интервью с фотографом Алиной Рост – о фотосессии Зеленских для Vogue, знаковых словах Подкопаевой и о том, как променяла США на село в Украине

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!