26-летняя медсестра выиграла первый в мире конкурс красоты без макияжа: запрещен даже блеск для губ

26-летняя Наташа Бересфорд, работающая медсестрой в стоматологической клинике, стала первой в истории победительницей конкурса красоты, где участницам запрещено пользоваться косметикой. Она удостоилась звания "Мисс Лондон 2023" в региональном отборе на конкурс "Мисс Англия".

В нем участвовало 19 конкурсанток, которые не могли пользоваться даже блеском для губ. О победительнице уникального соревнования рассказали журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К нововведению начали готовиться еще в прошлом году, когда просили подавать фотографии без фильтров, косметики или редактирования. Организаторы конкурса решили, что оценивать нужно натуральную красоту участниц, которую невозможно рассмотреть под слоем косметики.

Видео дня

Концепция такого решения направлена на расширение прав и возможностей женщин, повышение уверенности в себе и популяризацию более реалистичного образа тела.

Наташа Бересфорд в этом году будет соревноваться в более масштабном конкурсе "Мисс Англия", где имеет шанс получить право участия в международном соревновании. 26-летняя красавица работает медсестрой в частной стоматологической клинике в Лондоне. Свое будущее она видит именно в этой области.

"Я планирую работать волонтером в стоматологических клиниках Dentaid в Великобритании, где оказывают стоматологическую помощь и консультации по здоровью полости рта людям, которые стали бездомными, жертвам насилия, бедным семьям, беженцам, онкобольным и людям, которые выздоравливают от наркомании", – рассказала победительница.

Свою победу она хочет использовать для помощи женщинам во всем мире чувствовать себя увереннее без макияжа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что дисквалифицированная участница конкурса "Мисс Украина 2023" Ирина Пиляева подтвердила свои отношения с российским бизнесменом Александром Орловым. Как она объяснила роман с россиянином во время полномасштабной войны в Украине – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!