24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

Украинская певица Кристина Христонько поделилась с поклонниками радостными переменами, произошедшими в ее личной жизни. Избранник 24-летней звезды блогер Игорь Розумяк сделал любимой предложение руки и сердца.

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Щемящий момент удалось запечатлеть на серии фотографий, которыми артистка поделилась в своем Instagram. Невеста была переполнена положительными эмоциями, поэтому даже не смогла сдержать слез счастья.

Судя по комментарию, который Христонько оставила под фотографиями, избранник сделал предложение ей еще восьмого декабря. Однако только сегодня знаменитость решила публично заявить: "Я сказала "да".

Новоиспеченная невеста показала фотографии на которых видно, как Игорь Розумяк опустился перед артисткой на одно колено и держал перед собой изысканное кольцо. Шокированная певица без сомнений согласилась стать женой блогера и, со слезами на глазах, любовалась украшением и показывала его на камеру. Пара не сдерживала эмоций, поэтому на фото попало много моментов с искренними улыбками

В важный день Кристина Христонько была одета в черное приталенное платье с глубоким декольте. Со своей стороны Розумяк создал стильный образ, где соединил светло-синие джинсы, темную футболку и рубашку в клетку.

Радостные эмоции разделили с певицей и ее поклонники:

"Кристя уже в статусе невесты. Поздравляю, звездочка".

"Мои поздравления! Очень рада за вас".

"Искренне поздравляю, Христинка! Будьте счастливы всегда! Пронесите ваши чувства, страсть и счастье сквозь годы!"

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