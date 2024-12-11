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24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
774
24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

Украинская певица Кристина Христонько поделилась с поклонниками радостными переменами, произошедшими в ее личной жизни. Избранник 24-летней звезды блогер Игорь Розумяк сделал любимой предложение руки и сердца.

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Щемящий момент удалось запечатлеть на серии фотографий, которыми артистка поделилась в своем Instagram. Невеста была переполнена положительными эмоциями, поэтому даже не смогла сдержать слез счастья.

24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

Судя по комментарию, который Христонько оставила под фотографиями, избранник сделал предложение ей еще восьмого декабря. Однако только сегодня знаменитость решила публично заявить: "Я сказала "да".

24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

Новоиспеченная невеста показала фотографии на которых видно, как Игорь Розумяк опустился перед артисткой на одно колено и держал перед собой изысканное кольцо. Шокированная певица без сомнений согласилась стать женой блогера и, со слезами на глазах, любовалась украшением и показывала его на камеру. Пара не сдерживала эмоций, поэтому на фото попало много моментов с искренними улыбками

24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

В важный день Кристина Христонько была одета в черное приталенное платье с глубоким декольте. Со своей стороны Розумяк создал стильный образ, где соединил светло-синие джинсы, темную футболку и рубашку в клетку.

Радостные эмоции разделили с певицей и ее поклонники:

"Кристя уже в статусе невесты. Поздравляю, звездочка".

"Мои поздравления! Очень рада за вас".

"Искренне поздравляю, Христинка! Будьте счастливы всегда! Пронесите ваши чувства, страсть и счастье сквозь годы!"

24-летней певице Христонько сделали предложение: новоиспеченная невеста не сдержала слез счастья. Фото

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