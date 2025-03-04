Сын Игоря Пелыха, который служит в ВСУ, сделал предложение любимой в Португалии: невеста показала фото

Иван Пелых, сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в 2009 году, сделал предложение своей любимой Ксении. Особый момент состоялся во время путешествия в Португалию, на живописном побережье Атлантического океана.

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На опубликованном в Instagram фото девушка демонстрирует изящное кольцо на фоне скалистого берега. В подписи она оставила лишь короткое, но значимое: "Да, Иван Пелых" и эмодзи в виде сердца.

Для признания Иван Пелых выбрал невероятное место – побережье Португалии, известное своими поразительными видами. Солнечные лучи, освещающие скалы, шум океана и романтическая атмосфера стали идеальным фоном для этого важного события в жизни пары.

Иван Пелых – 23-летний украинский воин, который с началом полномасштабного вторжения России отложил карьеру режиссера и встал на защиту Украины в рядах ВСУ. В 2024 году он получил награду от министра обороны Рустема Умерова за добросовестную службу. В прошлом году он поделился фото с побратимами с Курщины, возле магазина "Пятерочка", расписанного украинскими лозунгами, и отметил, что, хотя война меняется, доверие между воинами остается неизменным.

Его избранница Ксения живет в Киеве, занимается танцами, активно волонтерит и является менеджером Благотворительного фонда Сергея Притулы. Она поддерживает украинских защитников, организует сборы на амуницию, медицинские средства и другие нужды армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о троих детях телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в ДТП 16 лет назад. Его яркие программы, в частности "Галопом по Европам" и "На свою голову", собирали тысячи зрителей у экранов, а стиль ведения и харизма сделали его любимцем публики.

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