22-летний внук Виталия Белоножко, покоривший украинцев песней 'Я ненавижу войну', женился. Фото и видео

Единственный внук украинского эстрадного певца Виталия Белоножко, ушедшего из жизни 9 января, женился в 22 года. Виталий младший, очаровавший аудиторию щемящим исполнением песни "Я ненавижу войну" в 2015-м, создал семью со своей избранницей Софией.

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Радостной новостью поделилась бабушка юноши Светлана Белоножко на своей Facebook-странице. Артистка отметила, что свадьба прошла отлично.

"Виталий Белоножко женился! Наш любимый внук взял в жены прекрасную девочку Софийку! Очень молодые, но любовь это большая сила! Долго думала, сокращала, чтобы вам, друзья, показать самые интересные моменты свадьбы! Что когда приходят настоящие друзья, родные то и свадьба удается во славу! Будьте счастливы дорогие наши молодожены!" – написала исполнительница в соцсетях.

На торжественном праздновании не обошлось и без чествования памяти покойного народного артиста Украины. Во время своей поздравительной речи Светлана Белоножко вспомнила, каким отчаянным, талантливым и жизнелюбивым человеком был ее муж. Она пожелала внуку с гордостью носить имя дедушки.

"Ты знаешь, что Виталий Васильевич был большим патриотом. И это он придумал: "Прочная семья – крепкое семейство", поэтому несите добро в мир, в наше прекрасное государство", – подчеркнула артистка.

Ранее в интервью OBOZ.UA. Виталий Белоножко младший поделился теплыми воспоминаниями о покойном дедушке. Юноша рассказал, что почти все разговоры известный родственник завершал короткой фразой: "Виталик, не соблазняй судьбу". Мол, не рискуй там, где без этого можно обойтись, хотя сам никогда не опасался опасностей.

Так же и в памяти Светланы Белоножко ее муж навсегда останется самым талантливым и умным человеком. В интервью OBOZ.UA. Народная артистка Украины рассказала, что Виталий всегда хотел вернуться на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем. Женщина вспоминает, что когда ее любимый выступал в последний раз, пел так крепко, будто предчувствовал, что больше этого не будет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Валентина Хамайко после 18 лет совместной жизни официально расписалась с мужем и показала свадебные фото.

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