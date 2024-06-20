1985 vs 2024. Королевские фанаты заметили незаурядное сходство в образах принцессы Дианы и Кейт Миддлтон

Британских королевских особ часто считают одаренными на чувство стиля, а принцессу Диану – иконой моды, образы которой все всегда пытаются повторить. Кейт Миддлтон появилась впервые с начала 2024 года на публике на Trooping the Colour в платье, в котором фанаты заметили чрезвычайное сходство с нарядом своей свекрови в 1985 году во время ее поездки в США.

Видео дня

На парад принцесса пришла в черно-белом платье-футляре от Jenny Packham. Ее украсили черной окантовкой вокруг воротника, полосатым поясом и большим бантом на шее. Изюминкой была большая монохромная шляпа в форме блюдца и с длинной шпажкой. Чем-то похожим радовала фанатов и принцесса Диана, пишет Hello!.

В 1985 году мать принца Уильяма и бывшая жена короля Чарльза III посетила Национальную галерею искусства в Вашингтоне, США, в черно-белом костюме от любимой дизайнерки Кэтрин Уокер с юбкой A-силуэта. На плечи она накинула белый пиджак необычной формы нижнего края с черным воротником, манжетами на рукавах и пуговицами.

Наиболее схожим с образом Кейт Миддлтон стал головной убор. Леди Ди также выбирала двухцветную шляпку с белой окантовкой и интересной деталью. На нем красовались две длинные стрелы – одна белая, другая черная.

Чтобы разбавить монотонные цвета наряда, она прицепила к блейзеру булавку с маком. Похожее было и на принцессе Уэльской. Слева на платье можно увидеть брошь, которую она получила после присвоения звания Королевского полковника Ирландской гвардии.

В частности, даже серьги были подобной формы. Леди Ди выбрала пусеты в стиле цветка с драгоценными камнями, которые располагались посередине, а Миддлтон предпочла жемчужины, также изображающие цветок.

Что интересно, идею нацепить на платье огромный бант принцесса Уэльская, похоже, тоже позаимствовала у свекрови. Как Елизавета II любила жемчужины, так принцесса Диана обожала большие банты и часто их цепляла рядом с шеей.

Ранее OBOZ.UA писал, что платье, в котором Кейт Миддлтон появилось на Trooping the Colour на самом деле было перешито из того, которое принцесса одевала накануне коронации Чарльза III. Она идентична, включая длину и разрез, но с другими деталями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!