УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

15-летняя украинка из Мариуполя покорила жюри на шоу "Голос. Дети" во Франции. Видео

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
168
15-летняя украинка из Мариуполя покорила жюри на шоу 'Голос. Дети' во Франции. Видео

15-летняя украинка по имени Юлия, которая вынуждена была покинуть родной Мариуполь после его оккупации российскими террористами, приняла участие в конкурсе "Голос. Дети" во Франции. Талантливая школьница исполнила композицию "History Repeating" певицы Ширли Бесси.

Видео дня

К зрителям девочка сначала обратилась на украинском языке, а затем продемонстрировала отличное владение французским. Видео появилось в Instagram французской адаптации всемирно известного шоу.

Юлия поет с 3 лет, а профессионально занялась вокалом в 8-летнем возрасте. В ее жизни были разные украинские и международные конкурсы, а теперь маленькая звездочка решила попытать счастья во Франции.

15-летняя украинка из Мариуполя покорила жюри на шоу "Голос. Дети" во Франции. Видео

"Я родилась и выросла в Мариуполе, Украина, который был прекрасным городом. Во Францию я приехала полтора года назад. Я постоянно смотрела шоу "Голос. Дети" и всегда хотела принять в нем участие. Это всегда было мечтой. И теперь, когда я во Франции, у меня есть шанс осуществить ее", – рассказала участница проекта.

Украинка покорила жюри и попала в команду к легендарной певице Ларе Фабиан. Тренер, пытаясь поладить с девочкой, заговорила с ней на русском языке. Исполнительница назвала пение украинки "очень красивым", чем заставила украиноязычную конкурсантку поблагодарить ее на русском языке.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что Юлия зажгла на сцене и заставила тренеров изо всех сил давить на кнопку.

15-летняя украинка из Мариуполя покорила жюри на шоу "Голос. Дети" во Франции. Видео

Ранее OBOZ.UA писал, что воины ВСУ ликвидировали папу участницы российского шоу "Голос. Дети". Он, имея своего ребенка, пошел на войну убивать и терроризировать украинских малышей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!