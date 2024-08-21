15-летняя украинка из Мариуполя покорила жюри на шоу 'Голос. Дети' во Франции. Видео

15-летняя украинка по имени Юлия, которая вынуждена была покинуть родной Мариуполь после его оккупации российскими террористами, приняла участие в конкурсе "Голос. Дети" во Франции. Талантливая школьница исполнила композицию "History Repeating" певицы Ширли Бесси.

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К зрителям девочка сначала обратилась на украинском языке, а затем продемонстрировала отличное владение французским. Видео появилось в Instagram французской адаптации всемирно известного шоу.

Юлия поет с 3 лет, а профессионально занялась вокалом в 8-летнем возрасте. В ее жизни были разные украинские и международные конкурсы, а теперь маленькая звездочка решила попытать счастья во Франции.

"Я родилась и выросла в Мариуполе, Украина, который был прекрасным городом. Во Францию я приехала полтора года назад. Я постоянно смотрела шоу "Голос. Дети" и всегда хотела принять в нем участие. Это всегда было мечтой. И теперь, когда я во Франции, у меня есть шанс осуществить ее", – рассказала участница проекта.

Украинка покорила жюри и попала в команду к легендарной певице Ларе Фабиан. Тренер, пытаясь поладить с девочкой, заговорила с ней на русском языке. Исполнительница назвала пение украинки "очень красивым", чем заставила украиноязычную конкурсантку поблагодарить ее на русском языке.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что Юлия зажгла на сцене и заставила тренеров изо всех сил давить на кнопку.

Ранее OBOZ.UA писал, что воины ВСУ ликвидировали папу участницы российского шоу "Голос. Дети". Он, имея своего ребенка, пошел на войну убивать и терроризировать украинских малышей.

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