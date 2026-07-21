"Не повторится никогда!" Ольга Сумская призналась, из-за какого позорного инцидента в театре навсегда отказалась от алкоголя перед работой

Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно рассказала, что в ее жизни случались курьезные ситуации после употребления алкоголя. В свое время, выпив спиртного, знаменитость могла позвонить кому-то посреди ночи, однако самым постыдным был инцидент, когда она в несколько нетрезвом состоянии вышла на сцену театра и едва доиграла спектакль.

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Однако теперь, как заверила актриса в интервью для проекта "Наодинці з Гламуром", она отказалась от крепкого алкоголя, особенно перед работой. По словам Сумской, она изредка позволяет себе выпить бокал вина в компании близких людей.

"Мы могли ночью кому-то позвонить, но это были еще те времена. Сегодня ты сидишь и думаешь: Боже, когда же эта тревога закончится. Сейчас ты контролируешь себя. Сейчас никакого алкоголя, потому что это, во-первых, очень вредно для здоровья. И даже бокал вина, если я могу себе позволить, то только где-нибудь в хорошей компании. Исключительно, если Виталик рядом. Вот это я люблю. Хорошее вино, но изредка. А крепкие напитки, да вы что", – рассказала знаменитость.

На такую позицию Ольги Сумской повлиял и инцидент, который произошел во время ее работы в Национальном академическом драматическом театре им. Леси Украинки. Как вспомнила актриса, в День медика она зашла к своему другу-офтальмологу и не отказалась выпить коньяка в честь праздника. Из-за этого ее игра в спектакле, который состоялся тем же вечером, превратилась в настоящий вызов.

"Он говорит: "Давай три святых рюмочки". А почему святых? Потому что сегодня же День медика. Тогда я говорю: "У меня же вечером спектакль". Это было в три часа, а спектакль в семь. Ну, где три, там и четыре. Я рискнула, а это же рюмочки коньяка. Боже, как я сыграла этот спектакль, я не знаю, но это был кошмар. Я сказала себе, что больше никогда, в день спектакля (не будет пить алкоголь. – Ред.). Это был единственный случай в жизни, который никогда не повторится!" – поделилась артистка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ольга Сумская шокировала историей о том, как ее уволили из театра из-за предательства близкой подруги.

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