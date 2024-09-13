13-летняя дочь Анатолича отказалась от российской экскурсии в Милане: ведущий резко обратился к поклонникам 'какая разница'

Украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал, как его 13-летняя дочь Алиса отказалась слушать эксурсию в Милане. Причиной стало то, что туристов знакомили с городом на русском языке.

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"Просто мне было неприятно слушать", – рассказала юная украинка. Алиса предположила, что гид могла быть россиянкой, ведь у нее был определенный акцент. Запись телефонного разговора с дочерью Анатолич опубликовал на своей Instagram-странице.

Алиса заметила, что от экскурсии отказалась не только она, но и вся компания. Кроме того, девочка добавила, что была одета в футболку с надписью "Украина" на английском. "Смотрят на "Ukraine" и разговаривают на русском", – рассказала дочь Анатолича.

Шоумен прокомментировал инцидент под постом, выразив свое мнение: "Я когда попадаю на блогеров, которые возвращаются снова на русский, потому что уже под Бучей бурят нет, и жопа уже не так сжимается от страха, я всегда думаю, чем они руководствуются?"

Ведущий привел немало аргументов, иллюстрирующих почему выражение "мне так удобно" не всегда работает. "Аргумент "какая разница" звучит сейчас, как издевательство. Потому что "разница" очевидна. Язык – это самый простой идентификатор кто ты есть", – написал он. Анатолич добавил, что гордится позицией своей старшей дочери, которая рефлексирует и понимает. "Она моя дочь и, возможно, пафосно прозвучит, но и дочь Украины. За ней и такими как она наше будущее. Космополитическое. Современное. Европейское", – говорится в сообщении.

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