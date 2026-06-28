12-летний принц Джордж заметно подрос и почти сравнялся в росте с Кейт Миддлтон. Фото два месяца назад и сейчас

Принц Джордж заметно подрос и уже почти сравнялся в росте со своей мамой Кейт Миддлтон. Это стало заметно во время их совместного визита на авиабазу, где 12-летний наследник престола выглядел значительно взрослее, чем еще несколько месяцев назад.

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На официальной странице семьи Кейт Миддлтон в Instagram появилось видео матери и сына возле одного из самолетов. На кадрах видно, что Джордж, которому в июле исполнится 13 лет, уже почти одной высоты с мамой, рост которой составляет около 175 сантиметров. Мальчик лишь немного уступает ей.

В комментариях под публикацией также заметили эту поразительную перемену в росте принца:

"Извините, а когда это Джордж так вырос?"

"Ого, Джордж очень быстро вырос".

"Принц Джордж превращается в очень красивого юношу".

"Ой... Принц Джордж взрослеет и все больше вживается в роль наследника престола. Замечательно".

"Принц Джордж уже такой высокий, и было так приятно наблюдать, как дети Уэльсов растут с годами".

Сравнение снимков, сделанных с разницей в два месяца, также показывает изменения во внешности принца. В апреле Джордж вместе с родителями и младшими братом и сестрой впервые за несколько лет принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Тогда он уже был значительно выше, но разница с ростом Кейт была более заметной.

В настоящее время принц Джордж активно готовится к новому этапу своей жизни – осенью он должен начать обучение в Итонском колледже, который в свое время закончили его отец, принц Уильям, и дядя, принц Гарри.

Принц Джордж – старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон и второй в очереди на британский престол после своего отца. В последние годы он все чаще появляется на официальных мероприятиях, где постепенно приобретает опыт будущего представителя монархии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон триумфально вернулась на Royal Ascot вместе с мамой, которая похожа на нее как две капли воды.

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