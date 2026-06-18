Кейт Миддлтон триумфально вернулась на Royal Ascot вместе с мамой, которая похожа на нее как две капли воды. Фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон триумфально вернулась на престижные королевские скачки Royal Ascot 2026, впервые посетив мероприятие после трехлетнего перерыва, связанного с лечением рака. Рядом с принцессой была ее мама, – Кэрол Миддлтон, и многочисленные фото с мероприятия в очередной раз доказали: они невероятно похожи друг на друга.

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44-летняя принцесса Кейт появилась в эффектном желтом платье от Roksanda и шляпке от Jane Taylor. Однако настоящий фурор вызвали кадры, на которых принцесса наблюдает за скачками вместе с матерью, отмечает Hello!.

На некоторых снимках мама и дочь настолько похожи, что их легко можно принять за сестер. Особенно это заметно в профильных кадрах, где у женщин почти одинаковые черты лица, улыбка и выразительный взгляд.

К тому же мать и дочь выбрали похожие аксессуары. Обе дополнили свои образы элегантными шляпками с декоративной сеткой. Однако принцесса Кейт сделала ставку на ярко-желтый головной убор в тон платью, а Кэрол Миддлтон отдала предпочтение нежно-розовой шляпке, которую гармонично вписала в свой образ.

Для мероприятия мать принцессы выбрала нежно-розовое платье, которое она уже надевала на свадьбу младшей дочери Пиппы Миддлтон в 2017 году. Это платье на пуговицах с юбкой-тюльпаном и длиной до колена, что является необычным выбором для королевских мероприятий.

Триумфальное возвращение принцессы

Появление на Royal Ascot стало важным событием для Кейт Миддлтон. В 2024 году она пропустила мероприятие из-за лечения рака. В 2025 году принцессу даже включили в список участников королевской процессии, однако незадолго до начала скачек она отменила своё участие, но причина этого неизвестна.

В настоящее время принцесса находится в ремиссии и все чаще появляется на официальных мероприятиях. Только за последнюю неделю она приняла участие в церемонии Trooping the Colour в Лондоне и богослужении по случаю Дня Ордена Подвязки в Виндзоре.

Royal Ascot стал уже третьим крупным публичным мероприятием с участием принцессы Кейт за последние дни, и ее возвращение проходит более чем успешно.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям сделал редкое заявление о восстановлении Кейт Миддлтон после борьбы с раком.

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