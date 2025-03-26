11 малоизвестных фактов о культовой 'Красотке': Джулия Робертс поставила условие продюсерам, а фильм мог называться по-другому

23 марта 1990 года на экраны вышел культовый фильм "Красотка", за 35 лет ставший символом романтических комедий. История о богатом бизнесмене и секс-работнице очаровала зрителей по всему миру благодаря химии между героями, прекрасному саундтреку и незабываемому стилю.

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Однако этот фильм мог быть совсем другим – от названия до условий, которые Джулия Робертс поставила продюсерам. People поделился 11 интересными и малоизвестными фактами о фильме.

1. Сначала фильм имел другое название

Сценарий фильма изначально назывался "3000", что соответствовало цене за неделю с Вивиан. Однако его переименовали в "Красотку" в честь знаменитой песни Роя Орбисона, которая звучит в сцене покупок.

2. Сюжет был гораздо мрачнее

Оригинальный сценарий был гораздо более трагичным, и концовка предполагала, что Вивиан не найдет счастья после встречи с Эдвардом. К счастью, сценарий был переписан, и фильм стал гораздо оптимистичнее.

3. Ричард Гир и Джулия Робертс были первым выбором

Продюсер Гери Голдштейн сразу выбрал Робертс для роли Вивиана после ее выступления в "Мистической пице". Гор также был избран на роль Эдварда, но сначала отказался из-за характера персонажа, пока сценарий не был переписан.

4. Джулия Робертс имела одно условие перед съемками

Когда Робертс согласилась на роль, она выдвинула условие: никаких оголенных сцен. Это стало важным моментом, поскольку ей было всего 20 лет, когда снимали фильм.

5. Экранизация сцены с бусами была без сценария

Одна из самых памятных сцен фильма – когда Эдвард дарит Вивиан ожерелье. Эта сцена не была прописана в сценарии, и смех Робертс в этот момент был искренним, что сделало момент еще более трогательным.

6. Оперная сцена – это вымышленное искусство

Сцена с операцией "Травиата" не только прекрасно подошла к сюжету, но стала символом сходства между героиней Вивиан и оперной героиней Виолеттой.

7. Официант Аллан Кент

Официант Аллан Кент в фильмах Гарри Маршалла не раз спасает ситуацию и повторяет свою фирменную фразу: "Это случается постоянно". В "Красотке" он ловит эскарго, которое случайно бросает Вивиан. В "Дневниках принцессы" (2001) успокаивает Мию после разбитого бокала, а в сиквеле (2004) – ловит ее браслет.

8. Гарри Маршалл снял своего сына в фильме

Режиссер Гарри Маршалл, известный своими родственными связями в Голливуде, привлек сына Скотта к роли скейтбордиста-наркоторговца.

9. Ричард Гир забыл о "Красотке"

Гор признал, что не помнит деталей съемок фильма и даже назвал его "глупой романтической комедией". Однако впоследствии он изменил свое мнение и признал, что фильм стал важным для его карьеры.

10. "Красотка" помогла Хенку Азарии стать известным

Азария, знаменитый актер, сыгравший детектива, расследующего смерть секс-работницы, получил свою первую роль с репликами именно в этом фильме.

11. "Красотка" на Бродвее

Хотя "Красотка" не является мюзиклом, ее саундтрек стал классическим собранием поп-хитов, а в 2018 году фильм был адаптирован для сцены Бродвея, где получил новую жизнь.

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