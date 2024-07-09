10 случаев, когда королевские родители нарушали правила относительно своих детей. Фото

Члены королевской семьи Великобритании всегда считались образцами правильного поведения. Однако случались ситуации, когда монархи нарушали общепринятые правила, особенно, во время коммуникации с детьми.

Видео дня

Hello собрало 10 случаев несоблюдения протокола королевскими родителями по отношению к потомкам. Чаще всего это делали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта в королевской ложе на Уимблдоне

Принц и принцесса Уэльские разрешили своим детям сидеть в эксклюзивной королевской ложе на Центральном корте Уимблдона, хотя обычно такое расположение недопустимо.

Соответствующее правило появилось в 1999 году, когда герцогиня Кентская хотела посетить соревнования по теннису вместе с юным гостем. На что получила вежливый, хотя и принципиальный ответ от тогдашнего председателя клуба Джона Карри: "Я сожалею о любом непреднамеренном вреде, который это могло нанести Ее Королевскому Высочеству. В связи со спросом на место в королевской ложе, мы также просим, чтобы, кроме детей королевской семьи, не приглашали других детей, поскольку они исключают других достойных людей, многие из которых вносят вклад в теннис".

Леди Луиза Виндзор посетила проект "Танцы со звездами"

Леди Луиза Виндзор, вместе со своей матерью герцогиней Эдинбургской Софи, появились на съемках известного проекта "Танцы со звездами". Монархини посетили мероприятие в честь празднования 15-летия внучки королевы Елизаветы II. Представительницы королевской семьи хорошо провели время, наслаждаясь поразительными выступлениями артистов.

Однако своим визитом Леди Луиза Виндзор нарушила правила шоу, ведь его аудитория должна достигнуть 16 лет.

Первый день принца Джорджа в школе

Принц Уильям высадил своего сына вблизи школы в первый день учебы вместо того, чтобы провести мальчика в кабинет. Во дворе учебного заведения принца Джорджа встретила директор Хелен Хаслам и провела его в класс.

По словам монархов, такое поведение было обусловлено желанием не привлекать лишнего внимания к одноклассникам молодой королевской особы, чтобы им не приходилось сталкиваться с прессой.

Первый день принцессы Шарлотты в школе

Через два года после начала обучения принца Джорджа, к нему присоединилась младшая сестра, которая начала первый школьный день так же, как брат.

Посещение выставки цветов в Челси принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Кейт Миддлтон в течение нескольких месяцев разрабатывала проект сада для выставки цветов в 2019 году. После окончания всех необходимых работ, Королевское садоводческое общество объявило, что открытие мероприятия в Челси могут посещать дети от 5 лет, ради комфортного отдыха.

Однако, несмотря на созданный запрет, выставку увидели дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В то время принцессе Шарлотте было четыре года, а принцу Луи год.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта пропустили школу, чтобы посетить королевскую свадьбу

12 октября 2018 Их Королевские Высочества Джордж и Шарлотта не посетили занятия, ведь были гостями на свадебной церемонии принцессы Евгении и Джека Бруксбенко. Королевские родители решили забрать потомков из учебных заведений, чтобы они могли исполнить роль пажа и подружки невесты.

Монархи совершают перелеты вместе с детьми

Принц и принцесса Уэльские нарушили королевский протокол, когда в 2014 году улетели в Австралию и Новую Зеландию вместе с девятимесячным наследником Джорджем.

По правилам Букингемского дворца, дети семьи монархов не могут передвигаться совместными рейсами с родителями, чтобы избежать опасных ситуаций.

Зара Тиндалл посетила турнир Royal Ascot

В 1989 году Зара Тиндалл посетила самые известные скачки Англии. Юная монархиня появилась на мероприятии со своей мамой принцессой Анной. Несмотря на возрастные ограничения, запрещавшие несовершеннолетним присутствовать на ипподроме, восьмилетняя девочка смогла насладиться соревнованием.

С тех пор правила турнира изменились: детям до 18 лет разрешается посещать Royal Ascot в сопровождении платящего взрослого.

Принцесса Эстелла на концерте Metallic

Семилетняя дочь кронпринцессы Швеции Виктории и ее мужа принца Даниэля посетила концерт хэви-метал группы Metallic, минуя возрастные ограничения. Детям до 13 лет запрещается посещать подобные мероприятия из-за потенциально вредной шумовой среды. Однако принцессе Эстелли удалось посмотреть шоу, используя специальные приборы.

Принц Луи в штанах

У членов королевской семьи Великобритании существует традиция, согласно которой представители монархов, не достигшие 8 лет, должны одевать шорты для общественных мероприятий. Однако принц Луи впервые предстал перед публикой в штанах в 2 года.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 самых забавных фото королевских особ, которые поднимут ваше настроение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!