10-летняя дочь Камалии попала в больницу с серьезной травмой: певица рассказала, что случилось, и предостерегла родителей

Заслуженная артистка Украины, певица Камалия поделилась фотографией своей 10-летней дочери Мирабеллы на больничной койке. По словам знаменитости, ребенок попал в инцидент с электросамокатом.

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Девочка упала и получила серьезный перелом со смещением, написала звезда на своей Instagram-странице. Камалия поблагодарила врачей столичной детской больницы "Охматдет" за помощь дочери, добавив, что сейчас Мирабелла на пути к выздоровлению.

Певица предостерегла родителей, чьи дети пользуются электросамокатами и призвала быть очень внимательными: "Эти устройства, хоть и кажутся безопасными, могут нести в себе серьезную угрозу здоровью. Призываю всех заботиться о безопасности своих деток, быть внимательными и всегда напоминать им об осторожности" .

В добавленных к посту фото, можно увидеть 10-летнюю дочь исполнительницы на больничной койке. У Мирабеллы была перевязана рука, а в другой девочка держала свою игрушку – плюшевого кролика. Камалия поддержала маленькую красавицу, обняв ее.

Напомним, у Камалии с бывшим мужем Мохаммадом Захуром, бизнесменом пакистанского происхождения, есть две дочери – Арабелла и Мирабелла. Пара сыграла свадьбу в 2003 году, однако через 20 лет совместной жизни они объявили о разводе. В настоящее время предприниматель живет в Великобритании.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Камалия раскрыла причину развода с Мохаммадом Захуром: "Не нравилось слышать о россиянах".

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