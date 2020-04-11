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11 апреля • обновлено в 16:10
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Пробка из "скорых" у больницы в Химках: появились новые данные

17.6т
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Экстренные службы в Москве (Россия) подтвердили наличие огромных пробок из "скорых", потому что врачи не успевают оперативно принять пациентов с подозрением на коронавирус.

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Так, заторы образовались на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в городе Химки Московской области, пишет издание "Life" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что за сутки медицинский центр уже разместил более 100 человек, однако пробка из карет скорой помощи все еще есть. По словам очевидцев, в ней стоит около 50 машин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме, пишут "Известия".

"Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме", – сказал он.

По состоянию на субботу, 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случая коронавируса. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 1 667 человек. От COVID-19 скончались уже 106 человек, из них 16 - за последние сутки.

Пробка из скорых у больницы в Химках

Пробка из скорых у больницы в Химках

facebook.com/oleg.pyhtin

Пробка из скорых у больницы в Химках

Пробка из скорых у больницы в Химках

facebook.com/oleg.pyhtin

Кроме того, на всех въездах в Москву начали дежурить наряды ГИБДД, сообщает "ТАСС". По информации "Baza", полицейские спрашивают у водителей причину приезда в город, просят показать пропуск и регистрацию. Если они отсутствуют, машину разворачивают и отправляют назад.

"В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", – сообщил начальник пресс-службы Московского управления МВД Владимир Васенин.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи. Пользователи предположили, что в больницах не успевают принимать больных коронавирусом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Москва
Тег
скорая помощь
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Комментарии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Потому что медицина в России работает, есть и Скорая служба, есть госпитальная система в России. Хуже, когда украинцы выкладывают в сеть видео своих палат, где матрасы паралоновые, простыни в пятнах и короче матраса, где горячей воды нет, где украинцы покупают всё за свои деньги, где родственники больных сами кормят.... . Это не говорю, это украинцы выкладывают в Ютуб.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Пробка и очередь есть разница?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Сташинский Богдан, для украинцев, нет.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Всея Руси Князь, знаешь почему у вас всё нищьтяк и очередей скорых нет? Тестов на коронавирус нет, скорых авто нет, "вентиляторов" нет, значит и больных нет ...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Себостьян Прейро, сесть как русланчик из торнадо.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Себостьян Прейро, дурилка, всю инфу о медицине мы берём у вас с Обоза!!! В российских СМИ про Украину уже третью неделю тишина, как будто вас НЕТ.
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