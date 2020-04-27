В российской Сибири снова вспыхнули адские пожары. Жуткие фото и видео

В российской Сибири и на Дальнем Востоке снова вспыхнули масштабные лесные пожары. При этом огонь охватил площади, которые существенно превышают уничтоженные стихией в 2019 году.

Как пишет Интерфакс, уже сейчас ситуация оценивается как критическая. Отмечается, что пожары начались в России гораздо раньше срока из-за аномально теплой зимы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожары в Сибири Twitter Dmitry78

Пожары в Сибири Twitter Dmitry78

"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", – заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Пожары в Сибири Twitter Dmitry78

Пожары в Сибири Twitter Dmitry78

Пожары в Сибири Twitter Святослава Гусева

Сибирь вновь охватили ландшафтные и лесные пожары. Только в Новосибирской области горит более 350к га. Без этого 2020 год был бы неполным pic.twitter.com/3xoRCL1lfK — Dmitry78 (@Dmitry788) April 23, 2020

Никто не пишет почему-то, что Сибирь горит опять.



Природа очистилась настолько, что в Сибирь вернулись экономически нецелесообразные для тушения пожары pic.twitter.com/5zFXvPOssa — Святослав Гусев (@gusevsa) April 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

в российской Сибири летом 2019 года выгорело почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

Жуткое стихийное бедствие было видно даже из космоса и попало на снимки спутников. При этом в NASA тогда заявили, что дым от масштабных лесных пожаров достиг побережья Аляски и части западного побережья Канады.

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