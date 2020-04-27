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27 апреля • обновлено в 18:18
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В российской Сибири снова вспыхнули адские пожары. Жуткие фото и видео

1.4т
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В российской Сибири и на Дальнем Востоке снова вспыхнули масштабные лесные пожары. При этом огонь охватил площади, которые существенно превышают уничтоженные стихией в 2019 году.

Как пишет Интерфакс, уже сейчас ситуация оценивается как критическая. Отмечается, что пожары начались в России гораздо раньше срока из-за аномально теплой зимы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Twitter Dmitry78

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Twitter Dmitry78

"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", – заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Twitter Dmitry78

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Twitter Dmitry78

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Twitter Святослава Гусева

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия
Тег
Новости России
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
у повітря нема кордонів, він вільно переміщується. лісні пожежі це окрім випалення кисню, щє й знищєня легенів планети.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
12предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Срaный сортир сгорит раньше, чем быдлoнорот сдохнет от коронавируса! Но нас устраивают оба варианта! Смерть паРРаше!
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