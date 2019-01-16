"Спасла иконка": пьяный священник РПЦ снес авто с людьми. Момент ДТП лоб в лоб попал на видео

В городе Великие Луки Псковской области местный священнослужитель — заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления, штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иеродиакон Андрей Парфенов — вылетел на своей Toyota Camry на встречную полосу и спровоцировал ДТП, в котором серьезно пострадали две женщины.

Уголовное дело в отношении Парфенова до сих пор не возбуждено, и родственники пострадавших опасаются, что виновник аварии уйдет от ответственности, пишет "Инфо-24". В пресс-службе Великолукской епархии сообщили, что после случившегося священник временно — "до завершения следствия" — запрещен в служении.

ДТП Piter.tv

ДТП Piter.tv

ЧП произошло около 00:30 в ночь на 12 января. Автомобиль, которым управлял священник, врезался в Daewoo Nexia, где находились водитель и трое пассажиров. Удар пришелся на сторону переднего пассажирского места — там сидела 43-летняя Екатерина Царева. Женщина оказалась зажата искореженной дверью, она получила черепно-мозговую травму и переломы ребер. Кроме того, у нее раздроблены кости таза, и требуется операция.

"Он летел настолько быстро, что наш водитель не успел ничего сделать", - рассказала вторая пострадавшая девушка.

Дочь Екатерины Царевой получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

По словам Анастасии, иеродиакон подошел к их машине со словами: "Извините, меня занесло".

Андрей Парфенов Piter.tv

Во время освидетельствования было установлено, что водитель Daewoo Nexia трезв, а в пробе Андрея Парфенова содержалось 0,71 промилле алкоголя (при установленном законом РФ пределе в 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе).

Парфенов приходил в больницу к пострадавшей Царевой.

"Он усердно просил прощения и со словами "Вот, она нас всех спасла" показывал маленькую икону с панели управления его автомобиля, со слезами на глазах он рассказывал о тяжелом детстве и больных родителях, которые не перенесут такой вести", - сообщает со слов Анастасии издание.

Девушка заявила, что напоследок священник заверил: "Я ничего не пил, только причастился".

Пьяный священник устроил серьезное ДТП в Великих Луках. 35-летний мужчина выехал на встречку и на большой скорости столкнулся с другой машиной.



В итоге пострадали две девушки. У одной закрытая черепно-мозговая травма, у другой — переломы таза и ребер pic.twitter.com/d24Sr4te0r — НТВ (@ntvru) 16 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, случаи с нетрезвыми священниками, совершающими ДТП не редкость:

Священник на внедорожнике разрушил около десятка могил на кладбище Харькова.

Во Львове священник попался пьяным за рулем. Драгер показал 2,49 промилле, что в 12 раз превышает норму алкоголя в крови.

В Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5 под управлением отца Михаила Павлишина, благочинного Килийского округа УПЦ МП, которій сошел с трассы на дороге Т1628 Вилково – Спасское, возле заправки "Petroll", и врезался в столб.

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