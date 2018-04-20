Пьяный священник врезался в фуру, убегая от полиции в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске пьяный священник за рулем автомобиля Skoda врезался в фуру, пытаясь скрыться от погони полиции.

ДТП произошло вечером 19 апреля на перекрестке улиц Галицкая – Калужское шоссе, сообщает galka.if.ua.

Как рассказали в патрульной полиции, на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок водитель легковушки не остановился по требованию правоохранителей. За ним началась погоня, участие в которой принимали несколько экипажей.

Во время преследования 43-летний водитель протаранил грузовик и был вынужден остановиться.

В машине кроме мужчины находилась пассажирка, которая получила травмы – первую помощь ей ​​оказали правоохранители.

ДТП в Ивано-Франковске blitz.if.ua

ДТП в Ивано-Франковске blitz.if.ua

ДТП в Ивано-Франковске blitz.if.ua

ДТП в Ивано-Франковске blitz.if.ua

ДТП в Ивано-Франковске blitz.if.ua

В полиции отметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Также стало известно, что за рулем Skoda находился священник из Калуша.

Как сообщал CityOboz, во Львовской области священник греко-католической церкви лишился сана за то, что рассказал всему селу тайну исповеди.