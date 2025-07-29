Житель Полтавы сливал врагу данные о ВСУ и поплатился: какое решение принял суд

В Полтаве суддал семь лет тюрьмы с конфискацией имущества мужчине, который передавал России данные о перемещении Сил обороны Украины, вооружения и военного груза. Уроженец Харьковщины с неполным средним общим образованием работал штамповщиком и высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ.

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О приговоре стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Фигуранта признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Детали дела

По материалам дела, осужденный – уроженец села Черкасская Лозовая Харьковской области, не женат, не имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

Имеет неполное среднее общее образование, работает штамповщиком на ООО "Завод Восток-Электро" в Полтаве.

В августе 2023 года он присоединился к чату, где распространяли российскую пропаганду и призывали к публиковать данные о локации подразделений ВСУ.

9 ноября 2023 года мужчина в чате передал данные о перемещении подразделениями Украины военного танкового транспортера с военным грузом.

Также позже он неоднократно высказывал поддержку войны РФ против Украины.

"Харьковчане спокойно, ждут освобождения. Как говорят, собака лает, а караван идет. Пока идет освобождение остатков окраины от "кастрюлеголовых", а Крым уже освободили, спасибо", – писал мужчина.

Отрекся от поддержки оккупантов и признал агрессию РФ

В суде мужчина не признал своей вины, заявив, что действительно имеет аккаунт в мессенджере, но якобы не пользовался им в течение полугода до своего задержания.

Он подтвердил, что изъятые телефоны, планшет и жесткие диски действительно принадлежат ему, но утверждает, что никаких сообщений не размещал. Мол, это сделал кто-то другой.

Обвиняемый также признал агрессию России.

Несмотря на это, его вина была подтверждена доказательствами.

Мужчину признали виновным по следующим статьям Уголовного кодекса:

– ч. 1 статьи 114-2 (распространение информации о перемещении оружия),

– ч. 2 статьи 436-2, ч. 3 статьи 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд вынес приговор – семь лет тюрьмы с конфискацией всего личного имущества.

Также должны быть взысканы процессуальные издержки на привлечение экспертов в размере более 39 тыс. грн.

Что предшествовало

26 июля в СБУ информировали, что агенту РФ, который готовил теракты возле ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком, вынесен судебный приговор. Мужчина получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

А Менский районный суд Черниговщины приговорил шесть лет тюрьмы с конфискацией всего имущества украинскому военному – дезертиру, который в сети призывал к свержению конституционного строя. В апреле 2024 года он совершил СОЧ.

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