Готовил теракты возле ТЦК и НГУ в Хмельницком: суд вынес приговор агенту ФСБ

Суд вынес приговор российскому агенту, который готовил теракты возле ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком. Предатель получил 15 лет заключения вместе с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Мужчина попал во внимание главы "отдела управления ФСБ по Республике Крым" во время поиска "быстрых денег".

Детали дела

Как выяснило следствие, выполнять задание российских спецслужб согласился 32-летний житель Хмельницкой области, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. По указаниям куратора из РФ агент должен был изготовить несколько самодельных взрывных устройств для осуществления терактов вблизи админздания территориального центра комплектования и части Нацгвардии в Хмельницком.

СБУ задержала злоумышленника на этапе подготовки к закладке взрывчатки в феврале этого года во время проведения разведки возле военных объектов.

Согласно материалам дела, перед тем как доверить основную задачу, сотрудник ФСБ проверил агента на выполнении "тестовых" инструкций, в частности по сбору информации о расположении украинских военных подразделений. Для этого мужчина обходил Хмельницкий и прилегающие районы, фиксируя на камеру своего смартфона места дислокации Сил обороны, а полученную информацию передавал своему куратору.

Во время обыска у фигуранта обнаружили мобильный телефон, который использовался для слежки за украинскими бойцами и для связи с представителем ФСБ.

"По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Накануне Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 14-х организаторов уклоняющихся схем в разных областях Украины. Среди злоумышленников – администраторы Telegram-каналов и должностные лица государственных учреждений. За противоправные действия им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, по 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще шесть предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях. Осужденными оказались местные жители, которые вступили в оккупационные группировки южного военного округа вооруженных сил РФ.

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