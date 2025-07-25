Призывал к свержению власти: дезертира-предателя приговорили к 6 годам заключения. Фото

Государственное бюро расследований сообщило, что Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества украинскому военнослужащему. Он систематически призывал к свержению конституционного строя.

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Об этом пишет пресс-служба ведомства. Отмечается, что суд признал мужчину виновным в дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины), а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины).

"В апреле 2024 года военный самовольно оставил место службы в Черниговской области. Впоследствии он начал записывать и публиковать в соцсетях видеообращения, в которых оправдывал собственный побег и призвал других военнослужащих последовать его примеру", – говорится в сообщении ГБР.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные из этих видео содержали публичные призывы к свержению конституционного строя насильственным путем.

После побега мужчина скрывался в Хмельницкой области. В доме, где он жил, обустроил специальный тайник, чтобы избежать возможных визитов правоохранителей. Однако работники ГБР точно установили его местонахождение, разоблачили и задержали.

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