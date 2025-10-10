Решение о введении против Порошенко санкций основывается на нескольких производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде. Никакой роли СБУ во введении ограничений не прослеживается, как и нет никакой информации о выведенных деньгах и отмывании средств на поддержке военных.

Видео дня

Об этом пишет издание "Буквы". В его распоряжении появился документ, на основании которого ввели санкции против Порошенко.

Издание напомнило, что 13 февраля 2025 года Владимир Зеленский объяснил причины своего решения о введении санкций против Порошенко и еще нескольких лиц.

"У нас война, а люди выводят деньги, миллиарды гривен. Это на протяжении всей войны – это началось с 2014-2015 годов. Вывод денег, торговля с сепаратистами углем. Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают о миллиардах. И все эти люди: Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе. Когда это будет обнародовано, я думаю, люди будут в шоке, как во время войны используются фонды вроде бы на поддержку военных, а моют деньги и передают своим, участникам своей партии...Речь идет о миллиардах", – заявил глава государства.

"Буквы" обнародовали документы, на основании которых Минэкономики обратилось в СНБО с представлением о введении санкций.

"Как видно из полученных документов, Владимир Зеленский по меньшей мере преувеличивал – никакой роли СБУ во введении против Порошенко санкций не прослеживается. Также нет никакой информации о "выведенных миллиардах". Как и об отмывании средств на поддержке военных и финансировании политических партий. Собственно, решение о введении против Порошенко санкций основывается на нескольких производствах ГБР, ни одно из которых не было доказано в суде", – отмечает издание.

Впоследствии Петр Порошенко обжаловал указ Владимира Зеленского, которым было введено в действие решение СНБО о введении персональных санкций. В настоящее время дело рассматривается Кассационным административным судом в составе Верховного Суда. Представители ответчиков – президента Украины Владимира Зеленского, Кабинета Министров Украины и Министерства экономики – в течение нескольких заседаний требовали засекретить процесс судебного разбирательства, ссылаясь на то, что документы о введении санкций содержат информацию с ограниченным доступом и гриф ДСП (Для служебного пользования).

В ходе рассмотрения дела в КАС ВС выяснилось, что непосредственным основанием для введения санкций стало письмо Государственной службы финансового мониторинга в Министерство экономики от 12 февраля 2025 года под № 228/413-04/ДСК, которое в свою очередь базируется на письме ГБР № 10-2-01-01-40-50 от 11.02.2025. Это письмо рассмотрели в Минэкономики и по результатам рассмотрения подготовили представление (за подписью тогдашнего министра, а ныне – премьера Юлии Свириденко) в СНБО о введении санкций против Петра Порошенко.

"Как видно из полученных Буквами документов, на всю процедуру введения санкций против Порошенко: начиная от письма ГБР, который рассмотрел Госфинмониторинг и направил собственное письмо в Минэкономики, где провели совещание и подготовили министерское представление в СНБО, который провел заседание и принял решение о введении санкций, которое ввел в действие президент, подписав указ – понадобилось всего два календарных дня. Это беспрецедентная скорость работы государственного аппарата, которую можно сравнить разве со скоростью принятия и подписания закона о ликвидации независимости НАБУ и САП", – отмечают "Буквы".

Издание заметило, что санкции в отношении других участников оспариваемого указа Зеленского – Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука – введены на основании представления Службы безопасности Украины, а не Минэкономики, как в случае с Порошенко.

Ранее издание ZN.ua сообщало, что СБУ отказалась вносить Порошенко в представление на СНБО из-за сомнительной законности такого решения и негативное влияние на внутреннюю ситуацию в стране и реакцию западных партнеров Украины. Обоснованность последнего аргумента впоследствии получила подтверждение в виде резолюций Европарламента и многочисленных заявлений представителей ЕС о недопустимости давления на оппозицию.

В документах, на основании которых Минэкономики обратилось в СНБО с представлением о введении санкций, вместо ожидаемых результатов расследования и перечня выявленных нарушений законодательства Украины, оказалась лишь перепечатка информации, которая ранее публиковалась в СМИ и особенно – анонимных Telegram-каналах, отмечают в издании.

Издание на основании полученных документов опровергло обвинения, которые инкриминируют Порошенко.

1) Порошенко якобы является соучредителем Партии регионов. Это давнее и широко тиражируемое обвинение в адрес Порошенко, однако оно не соответствует действительности – в 2000 году партия Порошенко "Солидарность" была участницей межпартийного объединения "Партия регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины", однако отказалась от самороспуска для создания единой партии и через несколько месяцев прекратила участие в объединении, которое через некоторое время было переформатировано в "Партию регионов". Отказ "Солидарности" Порошенко от интеграции с тем, что в будущем станет Партией регионов – игнорируется всеми участниками санкционного процесса, от ГБР до президента.

2) Участие в "угольном деле", в котором ГБР обвиняет Порошенко в давлении на правительство, чтобы то закупило уголь для обеспечения отопительного сезона 2014-2015 года в "Л/ДНР". Фактически, тогда правительство приобрело уголь, у украинских компаний, которые управляли шахтами, расположенными на оккупированной части территории востока Украины. Для этого была предусмотрена отдельная процедура, по которой компании перерегистрировались на свободной территории Украины, уголь поставлялся напрямую на электростанции, а средства за него поступали на зарплату шахтерам. В последующие годы ТЭС переоборудовали на другие виды угля, что позволило уменьшить зависимость от угля с оккупированных территорий, которая на 2014 год была стопроцентной. По состоянию на октябрь 2025 года никаких приговоров по этому делу вынесено не было.

3) Третье обвинение – якобы роль Порошенко в подготовке "Харьковских соглашений", согласно которым российский флот получил право остаться в Крыму после 2017 года в обмен на скидку на газ. Свою позицию следствие обосновывает тем, что Петр Порошенко в течение нескольких недель после начала каденции Януковича продолжал исполнять обязанности министра иностранных дел, до формирования правительства Николая Азарова. При этом, соглашения были подписаны Януковичем и Медведевым и со скандалом ратифицированы Верховной Радой уже после отставки Порошенко. В этом деле ситуация аналогичная – есть широко растиражированная в анонимных Telegram-каналах позиция следствия, однако нет ни одного приговора суда.

4) Упоминается также предоставление Януковичем гражданства Вадиму Новинскому в 2012 году, на основании письма Министерства экономического развития и торговли, которое тогда возглавлял Петр Порошенко. При этом, в качестве аргумента приводятся заявления и подозрение самому Новинскому, а не нарушение закона Порошенко. Последний в 2016 году, уже на посту президента, дал поручение проверить законность предоставления Новинскому гражданства, однако Государственная миграционная служба нарушений не обнаружила. По состоянию на 2025 год Вадим Новинский остается гражданином Украины.

Издание также обратило внимание на то, что секретарем во время совещания в Минэкономики, по результатам которого Юлия Свириденко просила в СНБО ввести санкции против Петра Порошенко, был Владислав Власюк – он не занимает никакой должности в Минэкономики, зато является уполномоченным президента по санкционной политике.

Другие участники указанного совещания вскоре получили повышение – Юлия Свириденко возглавила Кабинет Министров, ее бывший первый заместитель Алексей Соболев стал во главе объединенного Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, и.о. директора санкционного департамента Минэкономики Ярослава Максименко – возглавила Агентство по розыску и менеджменту активов. Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин возглавил ведомство незадолго до введения санкций против Порошенко, ранее он возглавлял Полтавскую ОГА. Его деятельность на этой должности сейчас расследует НАБУ по подозрению в хищении на строительстве фортификаций.