Завербовали через онлайн-игры: подросток, который устроил стрельбу в школе на Закарпатье, действовал по указанию россиян

Страна-агрессор Россия вербует детей с Закарпатья через онлайн-игры. Два таких случая уже имели широкий резонанс. В Чопе инцидент завершился стрельбой в лицей – обошлось без жертв, но несовершеннолетнему ученику грозит пожизненное заключение.

Еще один удалось предотвратить в учебном заведении села Буштино, когда школьник пытался пронести на уроки нож и планировал нанести вред одноклассникам. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.

"Враг не гнушается любыми методами борьбы с нашим народом, используя для своих преступных намерений и действий даже детей. Удалось установить, что в обеих ситуациях вражеские спецслужбы действовали через онлайн-игры", – написал он.

В таких случаях россияне хорошо изучают свою жертву, находят рычаги влияния, запугивают, толкая на преступление.

И именно в этот момент очень важны внимание, наблюдательность, чуткость взрослых: родителей, учителей, социальных работников. Их своевременное участие в жизни ребенка может уберечь от шага, который разрушит жизнь ему или кому-то из его окружения.

В ОВА призвали провести в учебных заведениях области родительские собрания, привлечь к ним правоохранителей, чтобы подробно пообщаться о методах врага вести кибервойну с участием несовершеннолетних украинцев, а также о том, как вовремя распознать, что на детей оказывают психологическое давление.

В нескольких учебных заведениях Закарпатья уже работают офицеры безопасности, установлены рамочные или ручные металлоискатели. Эти шаги позволяют держать под контролем ситуацию с безопасностью в школе, способствуют тесной коммуникации школьников с правоохранительными органами, следовательно, и большему доверию к ним. Таким опытом надо делиться, масштабировать его на все районы и громады.

"Безопасность детей – наша общая ответственность. Если мы будем чуткими к ним дома, в школе, нам будет значительно легче уберечь их от действий, о которых они будут жалеть всю свою жизнь", – подчеркнул Билецкий.

Стрельба в лицее

16 апреля в городе Чоп Закарпатской области девятиклассник пронес в школу пистолет и сорвал урок. Он достал оружие и дважды выстрелил, ранив одноклассника.

После этого парень скрылся в неизвестном направлении. В конце концов его задержали правоохранители, которые также выяснили, что пистолет был травматический.

15-летнего школьника, который устроил стрельбу в лицее города Чоп, арестовали на 60 суток без возможности внесения залога. Действия юноши квалифицировали как совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ.

Следователи установили, что 15-летний в течение февраля – марта этого года заказал через интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Пистолет и патроны в дальнейшем переделали, сделав их пригодными для убийства.

В четверг, 16 апреля, около 9:30 девятиклассник принес оружие в школу и несколько раз выстрелил в направлении детей. Одна из пуль ранила ученика в плечо.

Как сообщал OBOZ.UA, спецслужбы государства-агрессора РФ часто используют популярные видеоигры, такие как Roblox или Arma 3, а также специальные приложения вроде Discord для манипулятивного "общения" с детьми из Украины. Подростков не обязательно призывают к прямому сотрудничеству – их могут обмануть, предложив подарок за выполненную "миссию". Полицейские призвали родителей поговорить об этом с детьми и объяснить им риски.

