Захватывал здание СБУ в 2014-м: задержанного ранее жителя Луганска бросили за решетку за государственную измену. Фото

Украинский суд вынес приговор одному из участников захвата государственных учреждений в Луганске в 2014 году. Мужчина, который после начала российской агрессии перешел на сторону оккупационных структур, получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Он признан виновным в государственной измене и ряде преступлений, связанных с оружием. Об этом сообщили пресс-службы Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, осужденный – 56-летний житель Луганска, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям после захвата части Луганской области.

Его деятельность началась с участия в силовых акциях против украинских государственных органов. В частности, он участвовал в захвате здания управления Службы безопасности Украины в Луганске.

После оккупации города мужчина получил должность в так называемой "МВД ЛНР" и стал "помощником министра", а также командиром штурмового подразделения в структуре, действовавшей под контролем российских силовых органов.

Кроме участия в боевых действиях, он, по данным следствия, помогал оккупационным силам в преследовании участников украинского сопротивления на временно захваченной территории.

Также установлено, что фигурант создал сеть информаторов, которые передавали информацию о перемещении и расположении украинских военных подразделений на востоке Украины. Полученные данные он передавал российским кураторам для дальнейшего планирования обстрелов позиций украинских сил.

СБУ задержала мужчину в ноябре 2022 года в Киеве. По данным следствия, он прибыл в столицу после завершения своей деятельности в оккупационных структурах, пытаясь "начать новую жизнь".

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, незаконное обращение с оружием и незаконное изготовление или переработка огнестрельного оружия. В итоге суд назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

