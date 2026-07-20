Захотели быстрого заработка: в Украине задержали троих агентов, которые регистрировали Starlink для врага. Фото

Служба безопасности Украины задержала троих человек, подозреваемых в регистрации терминалов Starlink для последующего использования российскими войсками. Подозреваемых задержали в Кировоградской, Житомирской и Николаевской областях, а незаконно оформленные устройства заблокировали.

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О результатах спецоперации сообщила Служба безопасности Украины. В то же время подробности уголовных дел обнародовал Офис генерального прокурора, который отметил, что подозреваемые через Telegram контактировали с представителями российских спецслужб или их посредниками и за вознаграждение регистрировали спутниковые терминалы.

Как работала схема

По данным СБУ, российские спецслужбы пытались получить доступ к спутниковой системе Starlink, чтобы использовать ее во время войны против Украины. Для этого они искали исполнителей через Telegram-каналы, где предлагали быстрый заработок, или выходили на людей через тематические сообщества.

В ведомстве сообщили, что после регистрации терминалов на подставных лиц агенты передавали кураторам реквизиты доступа. После верификации оборудование могло использоваться оккупационными войсками для обеспечения связи и координации своих действий.

Трое задержанных

В Кировоградской области правоохранители разоблачили мобилизованного военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть. По информации СБУ, после этого его завербовали представители российских спецслужб через Telegram-канал с предложениями "легкого" заработка.

Следствие полагает, что мужчина зарегистрировал на себя Starlink, передал данные российскому куратору, а впоследствии привлек ещё десять знакомых, чтобы скрытно оформить новые спутниковые терминалы.

В Житомире задержали 33-летнюю женщину. По версии следствия, ее завербовали через Telegram-каналы, связанные с продажей наркотиков и психотропных веществ. Правоохранители утверждают, что за 2 тысячи гривен она оформила Starlink на своё имя и передала коды доступа представителям РФ. Позже женщина привлекла ещё трёх человек для регистрации других терминалов и получила за это дополнительное вознаграждение.

Что установило следствие

В Николаевской области, по данным правоохранительных органов, разоблачили 19-летнего студента профессионально-технического училища. Следствие установило, что он попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских Telegram-чатов.

По версии следствия, молодой человек оформил Starlink на своё имя и на имена родственников, а впоследствии планировал передать реквизиты доступа представителям РФ. В СБУ отметили, что оккупанты могли использовать такие терминалы для корректировки атак беспилотников на южном направлении.

Генеральная прокуратура также сообщила об отдельном эпизоде в Киеве. По данным следствия, двое мужчин за 100 долларов США за каждое устройство зарегистрировали не менее 67 терминалов Starlink. Часть из них работала на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, обеспечивая связь и координацию действий российских военных.

По информации прокуратуры, в Кировоградской области обвинительный акт в отношении военнослужащего, который, по версии следствия, оформлял терминалы Starlink на себя, родственников и знакомых, уже направлен в суд.

Какие подозрения

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в зависимости от роли каждого в уголовном производстве. В частности, речь идет о государственной измене, препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, а также, в одном из эпизодов, о незаконном приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта.

Всем раскрытым, по данным Офиса генерального прокурора, также сообщено о подозрении по статье о государственной измене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители сообщили, что все незаконно зарегистрированные терминалы Starlink заблокированы. По инкриминируемым статьям фигурантам грозит наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине мошенники звонят пенсионерам от имени СБУ и полиции, обвиняя их в якобы финансировании государства-агрессора через покупку лекарств, после чего высылают поддельные повестки и заставляют переводить деньги. Уже известны случаи, когда жертвы потеряли 6,7 млн грн, 128 тыс. долларов и более 400 тыс. грн, поэтому правоохранители призывают немедленно прерывать такие разговоры и сообщать о них по номеру 102.

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