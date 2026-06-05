Задержали в рабочем кабинете: в Украине впервые 15 лет тюрьмы получила действующая судья, работавшая на ФСБ

15 лет за решеткой проведет действующая судья, председатель Полтавского районного суда. Приговор она получила из-за работы на российскую Федеральную службу безопасности.

Видео дня

Предательница в начале полномасштабного вторжения находилась в Бердянске, где была завербована оккупантами, она передала врагу данные о перемещении бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов". Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, материалы которой легли в основу дела, в рамках которого была осуждена судья.

Что известно

В сообщении указано, что по материалам СБУ впервые в Украине 15 лет тюрьмы получила действующая судья - председатель Полтавского райсуда. Она работала на ФСБ РФ.

"По материалам Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила агент ФСБ, которую СБУ задержала в апреле 2023 года в Полтаве. Ею оказалась завербованная врагом председатель местного районного суда, которая "сливала" локации Сил обороны на юге Украины и пропагандировала рашизм", – рассказали в Службе.

В начале полномасштабного вторжения РФ предательница находилась в Бердянске Запорожской области. Она в то время работала судьей горрайонного суда.

Когда российские войска захватили Бердянск, судья согласилась сотрудничать с российской ФСБ.

"Установлено, что в марте 2022 года она передала рашистам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в направлении Мангуша. Кроме этого, задокументировано, как предательница рекомендовала своему куратору от ФСБ кандидатуры на должность гауляйтера Бердянска и руководителя захваченной местной больницы", – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что злоумышленница агитировала своих коллег поддержать кремлевский режим и сотрудничать с врагом.

Жить в оккупированном Бердянске предательница быстро перехотела – и летом 2022 года выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд.

"Сотрудники СБУ задержали ее в рабочем кабинете госучреждения. На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", – отметили в Службе.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, у родителей скандального судьи из Украины нашли миллионы в российских банках, речь идет о семье судьи Киевского районного суда Одессы Дмитрия Тишко, родители которого, вероятно, открыли счета в финучреждениях во временно оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!