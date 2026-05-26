У родителей скандального судьи из Украины нашли миллионы в российских банках: что о нем известно

Родители судьи Киевского районного суда Одессы Дмитрия Тишко могут хранить миллионы рублей в подсанкционных российских банках, работающих в оккупированном Крыму. Сам судья это отрицает и утверждает, что и отец, и мать являются пенсионерами и не имеют счетов в российских банках.

Видео дня

Об этом говорится в новом расследовании "Слідство.Інфо". Сам Дмитрий Тишко "засветился" в деле о национализации элитной квартиры в Одессе, принадлежавшей семье российского генерала – он арестовал, но не передал имущество АРМА.

Миллионы рублей при скромных доходах

Журналисты утверждают, что по состоянию на начало 2025 года, согласно российским базам данных, счета родители украинского судьи хранили в российских банках:

2021 год – 2,6 млн рублей (около 1 млн грн по тогдашнему курсу);

– по тогдашнему курсу); 2022 год – 7,3 млн рублей (3,6 млн грн );

– ); 2023 год – 5,8 млн рублей (более 2,5 млн грн );

– ); 2024 год – 5 млн рублей (2,1 млн грн).

При этом, как утверждается, официальные доходы родителей не соответствуют выявленным сбережениям. После начала оккупации Крыма отец судьи Анатолий Тишко работал начальником участка в транспортном цехе коммунального предприятия "ЖилсервисКерчь" – структуры, подконтрольной оккупационным властям. Его месячная зарплата могла составлять около 30 тысяч гривен (в рублях), тогда как мать судьи – является пенсионеркой, ранее работавшей дворником.

С ними самими поговорить журналистам не удалось, но сам Дмитрий Тишко заявил, что его родители "являются пенсионерами и никогда не работали ни в каких органах оккупационной власти". Впрочем, на дальнейшие вопросы о счетах в российских банках судья не ответил.

Что известно о судье и его решении

В "Слідстві.Інфо" узнали, что недавно Тишко не прошел собеседование на должность судьи Одесского апелляционного суда. Высшая квалификационная комиссия судей признала его таким, что "не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде".

Ранее судья уже фигурировал в нескольких резонансных делах. Во время работы в Центральном районном суде Николаева он отпустил под домашний арест Константина Ковалева, которого подозревали в государственной измене и подготовке вооруженного захвата здания Николаевской ОГА. Подозреваемый впоследствии сбежал из-под домашнего ареста и присоединился к боевикам на оккупированных территориях.

Другое резонансное дело касалось имущества семьи бывшего заместителя министра обороны РФ и экс-члена совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение", генерала Михаила Дмитриева. В июне 2024 года правоохранители просили передать в управление АРМА двухэтажный пентхаус в Одессе стоимостью около $1,5 млн, принадлежавший семье российского генерала.

Тишко наложил арест на имущество, но отказался передавать его в АРМА, ссылаясь на недостатки в ходатайстве. В управление агентства он передал недвижимость только после публичной критики в медиа.

Отдельные вопросы у ОСД возникли по дому у моря, который жена судьи приобрела вскоре после принятия решения по делу Дмитриева. Задекларированная стоимость дома и земельного участка составляла около $190 тыс., тогда как реальная рыночная цена, по оценке Общественного совета добропорядочности, могла достигать 832 тысяч – почти $1 млн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что семья судьи Мукачевского горрайонного суда Руслана Иваницкого владеет более 30 объектами недвижимости, в том числе квартирой в самом дорогом небоскребе Киева, собственным отелем, рестораном и даже жилым комплексом в Мукачево. А его 21-летняя племянница Анастасия Островская имеет автопарк на 8 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!