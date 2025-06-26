За 'трансфер' организатор получил $6 тыс.: пограничники разоблачили канал незаконной переправки нарушителей через границу. Фото

На Прикарпатье украинские пограничники разоблачили еще один канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. Задержан мужчина, который пытался незаконно переправить уклониста в Румынию.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в четверг, 26 июня. Отмечается, что "трансфер" в соседнюю страну гражданину Украины стоил $6000.

"На Прикарпатье сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду ГВВБ "Запад" ГПСУ задержали мужчину, который пытался незаконно переправить в Румынию гражданина Украины призывного возраста. За "трансфер" до границы организатор получил $6000, которые были скрыты в воздушном фильтре авто, на котором передвигались правонарушители", – рассказали пограничники.

Дельцу объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Верховинской СБУ и ГУНП Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Косовской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области", – добавили в ГПСУ.

Напомним, что в шести областях Украины СБУ и Нацполиция разоблачили организаторов "схем" для уклонистов от мобилизации. Всего задержаны 14 человек, им сообщено о подозрении. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дельцы продавали уклонистам "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов или путем бегства за границу вне пунктов пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители на Сумщине разоблачили схему, по которой для мужчин призывного возраста оформляли несуществующую инвалидность, чтобы они могли избежать мобилизации и выехать за границу. Такая "услуга" стоила восемь тысяч долларов.

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