Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы за завладение землями на Киевщине стоимостью 22 млн грн

Бывшего президента Украины Виктора Януковича приговорили к 15 годам заключения за завладение государственными землями в Киевской области стоимостью более 22 млн грн. Суд признал его виновным в присвоении земель лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета и назначил конфискацию всего принадлежащего ему имущества.

Приговор также запрещает Януковичу занимать государственные должности в течение трех лет. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

20 января 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) огласила обвинительный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Он признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства площадью 17,5 га на территории Сухолуцкого сельсовета Вышгородского района Киевской области. Ориентировочная стоимость этой земли составляла более 22 млн грн, а преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Суд назначил Януковичу 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также руководящие должности в любых организациях сроком на три года. Сообщник экс-президента признан виновным в соучастии, однако он освобожден от наказания из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Расследование этого дела длилось более десяти лет. Начало его датируют 2014 годом, после свержения Януковича, когда было установлено, что еще в 2007 году он, будучи Премьер-министром, инициировал ряд решений, которые позволили вывести земельный участок из государственной собственности. Для реализации схемы были привлечены приближенные лица, которые оформляли выделение земельных участков площадью до 1 га и меняли их целевое назначение, что в итоге позволило передать землю фирме, подконтрольной Януковичу.

На этом участке в 2009–2011 годах был построен гостинично-ресторанный комплекс, который экс-президент использовал для личных нужд. Дело расследовали Департамент спецрасследований ГПУ, а впоследствии – Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ.

Из-за того, что все обвиняемые находятся в розыске, судебное производство велось in absentia. Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, Подольский районный суд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его соратнику – экс-заместителю начальника Управления государственной охраны Украины Константину Кобзарю. Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы, а Кобзарь – к 10 годам. По решению суда, Янукович признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

